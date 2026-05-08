Vandalizan las taquillas de la plaza de toros de Córdoba y obligan a interrumpir la venta de entradas

Lances de Futuro ha lamentado los actos vandálicos registrados en la mañana de este viernes en las taquillas de la plaza de toros de Córdoba, donde se han producido vertidos de pintura que han afectado directamente a las instalaciones.

Estos hechos han provocado la interrupción temporal del servicio de venta de entradas, ocasionando molestias entre los aficionados que se han acercado hasta el Coso de los Califas para adquirir sus localidades.

Estado de las taquillas tras ser vandalizadas. / CÓRDOBA

Desde Lances de Futuro se ha condenado en una nota de prensa este tipo de comportamientos que ha tildado de "incívicos" y que "no solo dañan un espacio emblemático de la ciudad, sino que también perjudican a los propios aficionados y al normal desarrollo de la actividad".

El empresario José María Garzón ha lamentado lo sucedido y ha pedido "respeto" hacia las instalaciones, a las personas que trabajan en la plaza y a todos los aficionados taurinos.

El incidente ha obligado a parar la venta de entradas este viernes. / CÓRDOBA

“Todos debemos de respetar la libertad de cada ciudadano para disfrutar de sus tradiciones y aficiones. Este tipo de actos no tienen cabida en una sociedad democrática, donde deben prevalecer el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo”.

La empresa agradece la comprensión de los aficionados ante esta situación y reitera su compromiso de seguir ofreciendo con normalidad la venta de entradas para la Feria de Córdoba 2026.