Comienza la venta de entradas para la Feria Taurina de Córdoba 2026: consulta el precio de las localidades

Ya están a la venta las entradas sueltas para los cinco festejos de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba 2026. La empresa Lances de Futuro ha comenzado este jueves, 7 de mayo, la comercialización de localidades en taquilla y por internet a través de la web lancesdefuturo.com y bacantix.com.

Es el último paso después de la renovación de abonos (que se desarrolló entre el 28 de abril y el 1 de mayo) y el período de nuevas altas (entre el 4 y el 5 de mayo). Un abono que este año aumenta en dos festejos, con tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores, pero con el vacío de Morante y Roca Rey, antes de sus respectivas lesiones en La Maestranza. "Morante quería plazas muy señaladas y con Roca Rey no ha habido acuerdo", reconoció Garzón durante la presentación de los carteles.

Feria Taurina de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Además, la feria taurina de esta edición tiene como protagonista en el cartel anunciador a Manuel Benítez ‘El Cordobés’, V Califa del Toreo y que ha cumplido esta semana 90 años.

Como aperitivo, el próximo 14 de mayo, la plaza abrirá sus puertas para que cualquier aficionado, sin distinción de edad, cambie el tendido por la arena y se meta en la piel de los toreros.

Feria Taurina de Córdoba: horarios y precios de las entradas

El horario de las taquillas de la plaza de toros será de lunes a viernes: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. Los precios, por su parte, varían según el festejo (corridas de toros y rejones o novillada con picadores) y la ubicación dentro del coso.

Tendidos 1 al 6

Barrera: 166 euros (corridas y rejones) / 83 euros (novillada)

Contrabarrera: 147 euros / 74 euros

Tendido filas 1 a 10: 93 euros / 46 euros

Fila 10 con visibilidad reducida: 78 euros / 39 euros

Tendido filas 11 a 20: 79 euros / 40 euros

Fila 11 con visibilidad reducida: 68 euros / 34 euros

Palco de butaca: 81 euros / 41 euros

Delantera de palco: 81 euros / 41 euros

Palco: 59 euros / 30 euros

Delantera de grada: 44 euros / 23 euros

Grada cubierta filas 1 a 7 sin numerar: 33 euros / 17 euros

Grada especial sin numerar: 22 euros / 13 euros

Tendido 7

Barrera: 122 euros / 61 euros

Contrabarrera: 105 euros / 53 euros

Tendido filas 1 a 10: 79 euros / 40 euros

Fila 10 con visibilidad reducida: 68 euros / 34 euros

Tendido filas 11 a 20: 69 euros / 35 euros

Fila 11 con visibilidad reducida: 59 euros / 30 euros

Meseta movilidad reducida: 35 euros / 18 euros

Delantera de palco: 64 euros / 32 euros

Palco: 50 euros / 25 euros

Delantera de grada: 38 euros / 20 euros

Grada cubierta filas 1 a 7: 28 euros / 15 euros

Tendidos 8, 9 y 10