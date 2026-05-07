Toros
Comienza la venta de entradas para la Feria Taurina de Córdoba 2026: consulta el precio de las localidades
La venta se realiza tanto en taquilla como a través de la web de la empresa Lances de Futuro
Ya están a la venta las entradas sueltas para los cinco festejos de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba 2026. La empresa Lances de Futuro ha comenzado este jueves, 7 de mayo, la comercialización de localidades en taquilla y por internet a través de la web lancesdefuturo.com y bacantix.com.
Es el último paso después de la renovación de abonos (que se desarrolló entre el 28 de abril y el 1 de mayo) y el período de nuevas altas (entre el 4 y el 5 de mayo). Un abono que este año aumenta en dos festejos, con tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores, pero con el vacío de Morante y Roca Rey, antes de sus respectivas lesiones en La Maestranza. "Morante quería plazas muy señaladas y con Roca Rey no ha habido acuerdo", reconoció Garzón durante la presentación de los carteles.
Además, la feria taurina de esta edición tiene como protagonista en el cartel anunciador a Manuel Benítez ‘El Cordobés’, V Califa del Toreo y que ha cumplido esta semana 90 años.
Como aperitivo, el próximo 14 de mayo, la plaza abrirá sus puertas para que cualquier aficionado, sin distinción de edad, cambie el tendido por la arena y se meta en la piel de los toreros.
Feria Taurina de Córdoba: horarios y precios de las entradas
El horario de las taquillas de la plaza de toros será de lunes a viernes: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. Los precios, por su parte, varían según el festejo (corridas de toros y rejones o novillada con picadores) y la ubicación dentro del coso.
Tendidos 1 al 6
- Barrera: 166 euros (corridas y rejones) / 83 euros (novillada)
- Contrabarrera: 147 euros / 74 euros
- Tendido filas 1 a 10: 93 euros / 46 euros
- Fila 10 con visibilidad reducida: 78 euros / 39 euros
- Tendido filas 11 a 20: 79 euros / 40 euros
- Fila 11 con visibilidad reducida: 68 euros / 34 euros
- Palco de butaca: 81 euros / 41 euros
- Delantera de palco: 81 euros / 41 euros
- Palco: 59 euros / 30 euros
- Delantera de grada: 44 euros / 23 euros
- Grada cubierta filas 1 a 7 sin numerar: 33 euros / 17 euros
- Grada especial sin numerar: 22 euros / 13 euros
Tendido 7
- Barrera: 122 euros / 61 euros
- Contrabarrera: 105 euros / 53 euros
- Tendido filas 1 a 10: 79 euros / 40 euros
- Fila 10 con visibilidad reducida: 68 euros / 34 euros
- Tendido filas 11 a 20: 69 euros / 35 euros
- Fila 11 con visibilidad reducida: 59 euros / 30 euros
- Meseta movilidad reducida: 35 euros / 18 euros
- Delantera de palco: 64 euros / 32 euros
- Palco: 50 euros / 25 euros
- Delantera de grada: 38 euros / 20 euros
- Grada cubierta filas 1 a 7: 28 euros / 15 euros
Tendidos 8, 9 y 10
- Barrera: 75 euros / 38 euros
- Contrabarrera: 64 euros / 32 euros
- Tendido filas 1 a 10: 51 euros / 26 euros
- Fila 10 con visibilidad reducida: 43 euros / 22 euros
- Tendido filas 11 a 20: 40 euros / 21 euros
- Fila 11 con visibilidad reducida: 34 euros / 18 euros
- Delantera de palco: 35 euros / 18 euros
- Palco: 29 euros / 15 euros
- Delantera de grada: 29 euros / 15 euros
- Grada cubierta filas 1 a 7: 23 euros / 12 euros
- Grada especial sin numerar: 17 euros / 9 euros
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