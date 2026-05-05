Cultura
Aplazado el pregón taurino de Córdoba por problemas de salud del pregonero, Albert Boadella
El Real Círculo de la Amistad ha comunicado la suspensión de la cita taurina debido a la indisposición del fundador de Els Joglars
El pregón taurino del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, previsto para hoy, martes 5 de mayo, ha quedado aplazado debido a problemas de salud del pregonero, Albert Boadella. Así lo ha informado el propio Círculo de la Amistad, que organizaba un año más la cita y que este año programaba al fundador de Els Joglars para un pregón que iba a ser presentado por Manuel Vázquez Silva, director de la tertulia taurina El Castoreño. Desde el Círculo de la Amistad han informado de que en breve se informará de la nueva fecha de celebración.
Albert Boadella
Albert Boadella es un actor, dramaturgo, director teatral y escritor español conocido, sobre todo, por haber fundado la compañía Els Joglars, uno de los grupos clave del teatro independiente español. Además de su labor teatral, Boadella ha escrito ensayos y memorias, y ha participado activamente en debates culturales y políticos. Su figura es reconocida tanto por su importancia en la renovación del teatro español como por su estilo irreverente y combativo.
Feria Taurina de Córdoba 2026
La Feria Taurina de Córdoba comienza el segundo fin de semana de Los Patios con una clase práctica, el 15 de mayo, en la que actuarán alumnos de varias escuelas taurinas. El 16 de mayo, con utreros de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz actuarán Emiliano Osorno, Julio Norte y el cordobés Manuel Quintana. Para el domingo 17 de mayo se han acartelado Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román. Los toros serán de Juan Pedro Domecq.
El siguiente fin de semana, ya en plena Feria, se celebrarán dos corridas de a pie y una de rejones. La primera será el viernes 22 de mayo y contará con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, que lidiarán reses de Núñez de Tarifa, mientras que el domingo 24, Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado harán lo propio con toros de Domíngo Hernández. La corrida de rejones contará el sábado 23 con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.
Los nuevos abonados podrán adquirir los boletos hasta hoy mismo 5 de mayo y las entradas sueltas se podrán adquirir desde el 7 de mayo. Estos plazos son los mismos para la venta online en la web lancesdefuturo.com. El horario de las taquillas es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00, los sábados.
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