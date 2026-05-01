Exhibición
"Quiero ser torero": Lances de Futuro invita a los aficionados a torear desde el albero de Córdoba
Eduardo Dávila Miura guiará a los participantes en este acercamiento al arte taurino. Habrá carretones, banderillas y hasta la posibilidad de subirse al caballo de picar, completando una experiencia pensada para todos los públicos
Los mortales podrán hacer el paseíllo en Córdoba y sentirse figura del toreo sobre el albero del Coso de los Califas. El próximo 14 de mayo, la plaza abre sus puertas para que cualquier aficionado, sin distinción de edad, cambie el tendido por la arena y se meta en el pellejo de los toreros.
La cita, que se celebrará de 18.30 a 21.00 horas, propone una jornada de puertas abiertas con taller taurino incluido, en la que niños, jóvenes y mayores podrán coger el capote y la muleta, templar embestidas imaginarias y practicar las distintas suertes del toreo en su versión de salón. Una oportunidad poco habitual para pisar el ruedo y vivir desde dentro los códigos de la lidia.
Dávila Miura como director
La actividad, gratuita, estará dirigida por el equipo del Club de Aficionados Prácticos, bajo la batuta del matador de toros Eduardo Dávila Miura, que guiará a los participantes en este acercamiento al arte taurino. Habrá carretones, banderillas y hasta la posibilidad de subirse al caballo de picar.
El empresario José María Garzón ha animado a los aficionados y a las familias a sumarse a esta iniciativa y disfrutar de “una bonita experiencia de sentir el toreo”, en una tarde donde la plaza dejará de ser solo escenario para convertirse también en escuela y punto de encuentro para la afición.
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