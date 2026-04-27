Garzón presenta la feria taurina de Córdoba con el reto de una mayor asistencia: "Ahí están los carteles"

“Ahí está la feria, ahí están los carteles. Ahora sólo falta que vayan a la plaza”. Así de sencillo lo ha expresado el máximo representante y socio fundador de Lances de Futuro, José María Garzón, en la presentación de los carteles de la próxima feria taurina de mayo, un ciclo que incrementa su número de festejos hasta cumplir con el acuerdo de la empresa con la Sociedad Propietaria de Los Califas. En cierto modo, esta afirmación del empresario adquiere un claro mensaje retador a la afición cordobesa. Lo que se pidió con respecto a la duración de la feria, según el empresario, se ha cumplido. Es el momento de llenar la plaza. “Estoy seguro de que los carteles, con muchas figuras y con toreros jóvenes que están triunfando en las ferias, tendrán buena acogida de público”, ha expresado José María Garzón.

En un acto celebrado en el Círculo de la Amistad y en el que ha estado respaldado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, Garzón ha desgranado unas combinaciones ya conocidas y también ha hablado de las ausencias. Porque si es objetivamente cierto que los carteles crecen en número, también es evidente el vacío que dejan Morante y Roca Rey, que en ningún momento han estado incluidos en las combinaciones. Con respecto a Morante, Garzón ha señalado que “hemos esperado hasta el último momento y no ha sido posible porque José Antonio ha decidido realizar una temporada corta con plazas muy señaladas”.

Ausencia de Roca Rey y respuesta a Lagartijo

De la ausencia de Roca Rey se ha limitado a decir que no ha habido acuerdo. Preguntado sobre si el peruano habría exigido la presencia de Javier Moreno Lagartijo en el cartel para venir a Córdoba, Garzón ha explicado que la empresa no habla de las negociaciones con los toreros y ha aclarado que “porque un torero se ponga en huelga de hambre no lo vamos a incluir, porque eso sentaría un precedente” y ha añadido que “Lagartijo ha tenido diversas oportunidades con esta empresa como la alternativa”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho referencia a la importancia que tiene para Córdoba contar una buena feria taurina porque “esta ciudad es taurina, es la ciudad de los cinco califas y hay una gran afición”. Es por ello que el alcalde ha animado a acudir a la plaza y a dar respuesta a ese incremento de festejos que hay hecho efectivo la empresa Laces de Futuro. Bellido ha detallado igualmente que la Feria taurina cuenta con un patrocinio municipal de 60.500 euros.

Garzón: "Los carteles están rematados"

Para el empresario, los carteles están rematados. Comienzan el segundo fin de semana de Los Patios con una clase práctica, el 15 de mayo, en la que actuarán alumnos de varias escuelas taurinas. El 16 de mayo, con utreros de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz actuarán Emiliano Osorno, Julio Norte y el cordobés Manuel Quintana. Para el domingo 17 de mayo se han acartelado Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román. Los toros serán de Juan Pedro Domecq.

El siguiente fin de semana, ya en plena Feria, se celebrarán dos corridas de a pie y una de rejones. La primera será el viernes 22 de mayo y contará con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, que lidiarán reses de Núñez de Tarifa, mientras que el domingo 24, Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado harán lo propio con toros de Domíngo Hernández. La corrida de rejones, “muy demandada en estos últimos años”, según Garzón, contará el sábado 23 con Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

El Cordobés, en el cartel

Una bella composición fotográfica de Manuel Benítez El Cordobés junto a las combinaciones de toros y toreros ilustra la cartelería y los programas de mano, donde ya se detallan los precios y los plazos para adquirir abonos y entradas. La renovación de abonos comienza el 28 de abril y termina el 1 de mayo.

Los nuevos abonados podrán adquirir los boletos el 4 y el 5 de mayo y las entradas sueltas se podrán adquirir desde el 7 de mayo. Estos plazos son los mismos para la venta online en la web lancesdefuturo.com. El horario de las taquillas es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00, los sábados.