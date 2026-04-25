Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlergiasCata del VinoCórdoba CFFiesta Primavera Palma del RíoCarreta solidariaApuñalamientoRomería P. GenilObras La ViñuelaLluviaSenderismo
instagramlinkedin

Aguacero

La lluvia obliga a suspender el festejo de rejones previsto en Priego

Estaban anunciados los toreros a caballo Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández, que iban a torear reses de Los Espartales

Estado del albero del coso de Priego de Córdoba tras el aguacero caído este sábado.

Estado del albero del coso de Priego de Córdoba tras el aguacero caído este sábado. / RAFA COBO

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

El inoportuno aguacero que descargó en la tarde de este sábado sobre Priego ha provocado la suspensión del festejo de rejones previsto con motivo de la feria de San Marcos, en el que estaban acartelados Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández, con reses de Los Espartales.

Casi 14 litros en la madrugada

Antes del sorteo matinal, cuadrillas, apoderados y los propios rejoneadores, inspeccionaron el piso de plaza, que tras los casi 14 litros que se contabilizaron durante la tarde del viernes y la madrugada de este sábado, hacían peligrar la celebración del festejo. Pero el trabajo realizado por los operarios hizo que el albero del más que centenario Coso de Las Canteras quedase en perfectas condiciones, por lo que quedaba por esperar si las previsiones, que apuntaban chubascos a la hora del inicio del festejo se cumplirían.

Los espectadores, cubiertos con paraguas, esperan la decisión sobre la corrida de rejones, que fue finalmente suspendida en Priego de Córdoba.

Los espectadores, cubiertos con paraguas, esperan la decisión sobre la corrida de rejones, que fue finalmente suspendida en Priego de Córdoba. / RAFA COBO

Y así ocurrió, ya que diez minutos antes de las 18.00 horas comenzó una leve llovizna que fue creciendo en intensidad, anunciándose por megafonía que el inicio se retrasaría diez minutos, pasados los cuales y ante la persistente lluvia, se anunciaba la suspensión definitiva del mismo y el inicio de la devolución de las localidades en las propias taquillas de la plaza de toros, ante la decepción de un importante número de aficionados, que casi rozaban los tres cuartos de entrada.

Noticias relacionadas

Así, lo que era el esperado regreso de los festejos taurinos a la feria de San Marcos con todo un cartelazo de rejones, en el que coincidían dos de las máximas figuras del toreo a caballo con un joven como Sebastián Fernández que viene apretando fuerte, tendrá que esperar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Córdoba: una dana se lleva el buen tiempo a su paso por la provincia
  2. Kiabi y New Yorker abren por primera vez en Córdoba en el centro comercial La Sierra
  3. Lidl obtiene licencia para abrir un nuevo supermercado en Córdoba
  4. El restaurante Las Camachas de Montilla pide que cesen los comentarios ofensivos por recibir a Juanma Moreno
  5. Deza, el supermercado mejor valorado de Andalucía y entre los líderes nacionales en reputación online
  6. Una de las rutas más icónicas de Córdoba tiene 10 kilómetros y termina en un monumento de 13 metros: así es el sendero al Toro de Osborne
  7. La obra para conectar el polígono de Las Quemadas en Córdoba con la A-4 empezará en septiembre
  8. La Cata del Vino Montilla-Moriles levanta el telón en Córdoba con acceso libre, sabor a tardeo y... ganas de disfrutar

La lluvia obliga a suspender el festejo de rejones previsto en Priego

La lluvia obliga a suspender el festejo de rejones previsto en Priego

Daniel Luque hace valer su maestría ante los desfondados 'juanpedros' de Sevilla

Daniel Luque hace valer su maestría ante los desfondados 'juanpedros' de Sevilla

Morante recibe el alta tras su grave cogida en la Maestranza y se recuperará en casa sin plazos de reaparición

Morante recibe el alta tras su grave cogida en la Maestranza y se recuperará en casa sin plazos de reaparición

Dos orejas a cambio de una tremenda cornada para Roca Rey en Sevilla

El triunfalismo de "farolillos" da la Puerta del Príncipe de Sevilla a David de Miranda

El triunfalismo de "farolillos" da la Puerta del Príncipe de Sevilla a David de Miranda

Autoridad de Luque y facilidad de Talavante en tarde de baja intensidad en Sevilla

Autoridad de Luque y facilidad de Talavante en tarde de baja intensidad en Sevilla

Morante sufre una cornada en Sevilla con pronóstico "muy grave"

Morante sufre una cornada en Sevilla con pronóstico "muy grave"

Feria de Abril: dos toros de una gran corrida apagan, cornada incluida, la pasión morantista de Sevilla

Feria de Abril: dos toros de una gran corrida apagan, cornada incluida, la pasión morantista de Sevilla
Tracking Pixel Contents