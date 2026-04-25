Aguacero
La lluvia obliga a suspender el festejo de rejones previsto en Priego
Estaban anunciados los toreros a caballo Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández, que iban a torear reses de Los Espartales
El inoportuno aguacero que descargó en la tarde de este sábado sobre Priego ha provocado la suspensión del festejo de rejones previsto con motivo de la feria de San Marcos, en el que estaban acartelados Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández, con reses de Los Espartales.
Casi 14 litros en la madrugada
Antes del sorteo matinal, cuadrillas, apoderados y los propios rejoneadores, inspeccionaron el piso de plaza, que tras los casi 14 litros que se contabilizaron durante la tarde del viernes y la madrugada de este sábado, hacían peligrar la celebración del festejo. Pero el trabajo realizado por los operarios hizo que el albero del más que centenario Coso de Las Canteras quedase en perfectas condiciones, por lo que quedaba por esperar si las previsiones, que apuntaban chubascos a la hora del inicio del festejo se cumplirían.
Y así ocurrió, ya que diez minutos antes de las 18.00 horas comenzó una leve llovizna que fue creciendo en intensidad, anunciándose por megafonía que el inicio se retrasaría diez minutos, pasados los cuales y ante la persistente lluvia, se anunciaba la suspensión definitiva del mismo y el inicio de la devolución de las localidades en las propias taquillas de la plaza de toros, ante la decepción de un importante número de aficionados, que casi rozaban los tres cuartos de entrada.
Así, lo que era el esperado regreso de los festejos taurinos a la feria de San Marcos con todo un cartelazo de rejones, en el que coincidían dos de las máximas figuras del toreo a caballo con un joven como Sebastián Fernández que viene apretando fuerte, tendrá que esperar.
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