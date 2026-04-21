Autoridad de Luque y facilidad de Talavante en tarde de baja intensidad en Sevilla

La autoridad de Daniel Luque con un lote complejo y la facilidad de Alejandro Talavante ante el único toro con clase de Núñez del Cuvillo les valieron sendas orejas en la corrida de este martes de la Feria de Abril de Sevilla, en la que no se alcanzaron apenas momentos de emoción e intensidad.

Principalmente, porque esa intensidad fue la que la faltó al juego del fino encierro de la divisa gaditana, que tradujo su escasez de fondo bien en una actitud defensiva, no exenta de brusquedad, o en una comportamiento aplomado y falto de entrega ante los engaños, defectos a los que se sumó un molesto viento racheado que complicaba el manejo de los engaños.

Con todo, aún hubo un toro destacado a sumar a esta feria en la que, en la mayoría de los casos, los numerosos ejemplares notables están brillando por encima de los toreros que se les enfrentan, como, no tan clamorosamente, también sucedió en esta ocasión con Alejandro Talavante, que le cortó una bien ganada oreja aunque tuvo la posibilidad de llevarse las dos.

Si no fue así, pese al temple y a la limpieza del trazo de su larga faena, y especialmente de los naturales, hay que achacarlo a la cómoda facilidad con que toreó, sin sazonar con un punto más de 'picante' o de fibra la dulce calidad de un astado de Cuvillo que fue yendo a más y a mejor en profundidad, eso sí, gracias al buen trato que le dio el extremeño antes de tumbarlo de una estocada algo delantera pero de excelente ejecución.

Ya en el quinto turno, Talavante se dilató demasiado tiempo, entre los medios y los terrenos de sol, con el toro de más volumen de la corrida, tras brillar únicamente en un buen inicio de faena, en el que intentó prolongar unas embestidas que pronto quedaron en apenas medias arrancadas sin celo y sin ritmo. Y a las que, ahora sí, el de Badajoz puso más garra en busca de doblar un trofeo que terminó perdiendo con la espada ante un toro que, pasado de esfuerzo, no le ayudó en el embroque.

La auténtica intensidad lidiadora de esta tarde la puso Daniel Luque para arrancar una oreja casi de la nada a un primer toro de su lote aplomadísimo y a menos, al que sacó los pocos pases que tuvo a puro pulso, con temple y paciencia, hasta terminar metiéndose, con fría tranquilidad, entre los pitones y meter también así al público en una faena de torero con galones.

Pero los mayores méritos del sevillano llegaron con el sexto, un manso con genio y temperamento al que se impuso de cabo a rabo, con una firmísima autoridad, aferrando los talones a la arena y gobernando en todo momento, incluso cuando se le paró amenazante, el brusco genio del serio ejemplar de la divisa gaditana. Sólo que esta vez los sobrados méritos de Luque no calaron de la misma manera entre el público.

José María Manzanares se fue entre silencios de la Maestranza, pues sus dos afanosos y planos empeños, tanto con el precioso y manejable primero como con el desclasado cuarto, coincidieron además con los momentos en que más sopló, y más molestó, el viento que, tras varios días de calor sofocante, sí que tuvo intensidad.