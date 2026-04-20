Toros
Morante sufre una cornada en Sevilla con pronóstico "muy grave"
El cigarrero ha sido intervenido en la enfermería de la plaza
EFE
El parte médico firmado por el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la enfermería de la plaza de la Maestranza de Sevilla, califica de "muy grave" la cornada sufrida este lunes durante la lidia del cuarto toro por el diestro Morante de la Puebla, que ha sido sometido a una intervención de más de dos horas de duración.
En concreto, según los médicos, se trata de una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación den la cara posterior del recto de 1'5 centímetros".
La intervención, continúa el parte, ha consistido en un lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, dejando un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retro rectal".
Una tarde de "no hay billetes"
La grave cornada se produjo cuando Morante intentaba fijar con el capote al cuarto toro de la tarde, de la ganadería de García Jiménez, que en un momento de duda arrolló al torero y le clavó el pitón izquierdo a la altura del glúteo.
El diestro quedó inerme sobre la arena desde fue recogido por las cuadrillas para su trasladado a la enfermería.
Antes, el torero de la Puebla le había cortado una oreja al primero de su lote.
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