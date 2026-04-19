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Espectáculos taurinos de la Feria de Nuestra Señora de la Salud

Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas

Se anuncian tres corridas de toros, una de rejones y una novillada picada que se celebrarán en dos fines de semana de mayo

Paseíllo en un festejo taurino de la Feria de Córdoba, en Los Califas.

Paseíllo en un festejo taurino de la Feria de Córdoba, en Los Califas. / Ramón Azañón

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Ya se conocen los carteles oficiales de la feria taurina de Córdoba, un ciclo que se celebrará en dos fines de semana de mayo y que anuncia tres corridas de toros, una de rejones y una novillada picada. Si todavía no conoces todos los detalles de la cita, como las combinaciones de toros y toreros, las fechas, la hora de comienzo, los precios de los abonos y las entradas, y los horarios de las taquillas, a continuación te ofrecemos todo lo que debes saber de los festejos de toros previstos para la Feria de Mayo de Córdoba 2026.

¿Cuándo se celebra la feria taurina de Córdoba?

La Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba de 2026 se celebrará los días 15, 16 y 22, 23 y 24 de mayo, a las 19.00 horas. Con el preámbulo de la celebración de una becerrada organizada por la Escuela Taurina del Círculo Taurino de Córdoba que tendrá lugar el 15 de mayo, luego se celebrarán tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores, festejos que tendrán lugar en el coso de los Califas.

Feria Taurina de Córdoba 2026.

Feria Taurina de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Carteles taurinos en Los Califas

16 de mayo

El abono arranca con una novillada con picadores, con reses de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz para los novilleros Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana.

17 de mayo

En la primera corrida se lidiarán toros de Juan Pedro Domecq para los diestros Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román.

El torero Daniel Luque durante la lidia a su primer toro de la tarde en la tercera de abono de los Sanfermines

El torero Daniel Luque, durante la lidia a un toro, en una imagen de archivo. / Jesús Diges / Efe

22 de mayo

El segundo fin de semana arrancará con una corrida de toros de Núñez de Tarifa para Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez.

23 de mayo

Al día siguiente será el turno de la corrida de rejones, con toros de Benítez Cubero-Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

24 de mayo

La feria se cerrará con una corrida de toros de Domingo Hernández, en la que harán el paseíllo José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Abonos y entradas sueltas para Los Califas

El periodo de renovación de abonos irá del 28 de abril al 1 de mayo. Para nuevos abonos se abrirán las taquillas del 4 al 5 de mayo. Sin embargo, si lo que se busca es comprar entradas sueltas, el aficionado podrá hacerlo a partir del 7 de mayo.

Horario de taquillas de la plaza de toros de Córdoba

Las taquillas estarán abiertas de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

El día de los festejos, desde las 10.00 horas de forma ininterrumpida.

Las localidades también podrán adquirirse a través de internet en la web lancesdefuturo.com y bacantix.com

Precios de las entradas para los toros en Los Califas

Lances de Futuro, la empresa que gestiona Los Califas, ha anunciado "una política de precios para todos los bolsillos" y ha lanzado de nuevo abonos para jóvenes, jubilados y desempleados desde 69 euros.

Para el aficionado que tenga intención de asistir a los festejos, los precios publicados por Lances de Futuro son los siguientes:

Noticias relacionadas y más

Precios de los festejos de la feria taurina de Córdoba.

Precios de los festejos de la feria taurina de Córdoba. / LANCESDEFUTURO.COM

Toda la información taurina de Córdoba y España puedes consultarla en la web de Diario CÓRDOBA y en su sección de Toros.

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