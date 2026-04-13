Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas

El empresario de la plaza de toros de Córdoba, José María Garzón, ha dado a conocer este lunes los carteles de la feria taurina de Nuestra Señora de la Salud 2026. Tal y como adelantó este domingo Diario CÓRDOBA, el ciclo taurino este año suma dos festejos mayores más y que estará dividida en dos fines de semana, en concreto entre los días 15 y 24 de mayo.

La feria taurina comenzará el viernes 15 de mayo con una clase práctica en homenaje a la mujer cordobesa, organizada por la escuela taurina Círculo Taurino de Córdoba, con entrada gratuita hasta completar aforo, en la que participarán alumnos de distintas escuelas taurinas.

Dos fines de semana de festejos

El abono arranca el sábado 16 de mayo con una novillada con picadores, con reses de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz para los novilleros Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana.

El domingo 17 de mayo, como adelantó ayer este periódico, se celebrará la primera corrida de toros con astados de Juan Pedro Domecq para los diestros Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román.

Manuel Román, durante la feria taurina de Córdoba 2025, cuando tomó la alternativa. / Ramón Azañón

El segundo fin de semana arrancará el viernes 22 de mayo con una corrida de toros de Núñez de Tarifa para Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez.

El sábado 23 de mayo será el turno de la corrida de rejones, con toros de Benítez Cubero-Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

La feria se cerrará el domingo 24 de mayo con una corrida de toros de Domingo Hernández, en la que se ha confirmado que harán el paseíllo José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Por arriba, Juan Ortega, Pablo Aguado y Borja Jiménez. Abajo, Marco Pérez, Manuel Román y el novillero Manuel Quintana. / CÓRDOBA

Carteles equilibrados

Garzón ha destacado el equilibrio de los carteles de la feria de mayo, que combinan figuras consolidadas con jóvenes valores y toreros locales, como el caso de Manuel Román y el novillero Manuel Quintana. “Es un ciclo de interés, con figuras y toreros jóvenes con gran interés, donde además volveremos a contar con una política de precios para todos los públicos y pensando además en los más jóvenes, tal y como hemos venido haciendo desde que estamos al frente del Coso de los Califas”,

Como es habitual, según ha informado Lances del Futuro, el diseño del cartel será obra Javier Díez Yánez y se presentará en los próximos días.

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El empresario de la plaza de toros de Córdoba también ha señalado que próximamente se dará a conocer las fechas de la renovación y ventas de abonos y la información de venta de entradas.