Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista | Juanma MorenoMujeres FPManifestación sanidadCCFCasa SefaradEl tiempoDónde comer SubbéticaCrónica de la semanaParking misteriosoRobos alta velocidad
instagramlinkedin

Carteles de mayo

Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey

El ciclo se reparte en los dos fines de semana centrales de mayo y cuenta con cinco espectáculos mayores: tres corridas de toros, una novillada y una de rejones

Por arriba, Juan Ortega, Pablo Aguado y Borja Jiménez. Abajo, Marco Pérez, Manuel Román y el novillero Manuel Quintana.

Por arriba, Juan Ortega, Pablo Aguado y Borja Jiménez. Abajo, Marco Pérez, Manuel Román y el novillero Manuel Quintana. / CÓRDOBA

Francisco Javier Domínguez

Francisco Javier Domínguez

Toros

La empresa Lances de Futuro ha programado una feria taurina de mayo en Córdoba más amplia, con cinco espectáculos mayores: tres corridas de toros, una novillada y una corrida de rejones.

Tras unos años en los que no se cumplían los festejos mínimos exigidos por el pliego acordado entre la empresa y la sociedad propietaria del coso de Los Califas, José María Garzón, quien ha debutado este año como empresario de La Maestranza de Sevilla, ha planteado una cartelería que suma figuras consolidadas como son Juan Ortega o Pablo Aguado con nuevos nombres como los del cordobés Manuel Román, Víctor Hernández o Marco Pérez. Sin embargo, la feria está marcada por la ausencia de Morante de la Puebla y de Roca Rey.

A partir del sábado 16 de mayo

La feria taurina comienza el segundo fin de semana de los Patios, con una novillada, prevista para el sábado 16, en la que actuarán Emiliano Osornio, Julio Norte y el joven valor cordobés Manuel Quintana, que lidiarán reses de la ganadería jiennense de El Cotillo. El domingo 17, con toros de Juan Pedro Domecq, torearán Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román.

Migie Ángel Perera sale a hombros de Los Califas

Público en el coso de Los Califas en la feria taurina de 2025. / Ramón Azañón

El ciclo continúa el viernes 22 de mayo con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, que se las verán con reses de Núñez de Tarifa, mientras que el domingo 24 de mayo, el cartel confeccionado por Lances de Futuro incluye a Juan Ortega, Pablo Aguado y, posiblemente, Alejandro Talavante. Lidiarán ganado de Domingo Hernández-Garcigrande. La corrida de rejones sería el sábado 23.

Noticias relacionadas

Roca Rey pidió incluir a Lagartijo

Según las fuentes consultadas, con Morante no ha habido acuerdo debido a las fechas y Roca Rey habría puesto como condición para torear en Córdoba que se incluyera al torero local Javier Moreno Lagartijo, que protagonizó una huelga de hambre a finales de febrero, para pedir sitio en la feria, algo a lo que la empresa se ha negado. También han sonado con fuerza nombres como los de los cordobeses Julio Benítez o Rafael Reyes, que hubiera tomado la alternativa en esta feria, pero finalmente se han quedado fuera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso amarillo de la Aemet en toda la provincia de Córdoba por tormentas y fuertes lluvias: estas son las horas 'críticas'
  2. Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
  3. Los precios de la vivienda en Córdoba se frenan y los expertos auguran un cambio de tendencia en el mercado
  4. Córdoba vibra con Fito & Fitipaldis en una noche de himnos y complicidad intergeneracional
  5. Vía libre para la construcción de un nuevo barrio en Córdoba: localización, número de viviendas y zonas verdes
  6. Hasta 2.000 euros por persona: las ayudas a los puestos del mercadillo en Córdoba por el efecto de las borrascas
  7. La DGT avisa a los conductores de Córdoba: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
  8. 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera

Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey

Lama de Góngora corta la única oreja de una tarde pasada por agua

Lama de Góngora corta la única oreja de una tarde pasada por agua

Cabra presenta su nueva escuela taurina con un llamamiento a la juventud y al aficionado

Cabra presenta su nueva escuela taurina con un llamamiento a la juventud y al aficionado

Villanueva de Córdoba apuesta por las jóvenes promesas y acogerá una novillada el domingo 19 de abril

Morante corta dos orejas en su reencuentro con la Maestranza

Domingo de Resurrección: la Maestranza espera el regreso de Morante junto a Roca Rey y David de Miranda

Domingo de Resurrección: la Maestranza espera el regreso de Morante junto a Roca Rey y David de Miranda

Triple salida a hombros en Cabra

Triple salida a hombros en Cabra

David de Miranda mantiene el idilio con Pozoblanco

Tracking Pixel Contents