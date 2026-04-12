Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey

La empresa Lances de Futuro ha programado una feria taurina de mayo en Córdoba más amplia, con cinco espectáculos mayores: tres corridas de toros, una novillada y una corrida de rejones.

Tras unos años en los que no se cumplían los festejos mínimos exigidos por el pliego acordado entre la empresa y la sociedad propietaria del coso de Los Califas, José María Garzón, quien ha debutado este año como empresario de La Maestranza de Sevilla, ha planteado una cartelería que suma figuras consolidadas como son Juan Ortega o Pablo Aguado con nuevos nombres como los del cordobés Manuel Román, Víctor Hernández o Marco Pérez. Sin embargo, la feria está marcada por la ausencia de Morante de la Puebla y de Roca Rey.

A partir del sábado 16 de mayo

La feria taurina comienza el segundo fin de semana de los Patios, con una novillada, prevista para el sábado 16, en la que actuarán Emiliano Osornio, Julio Norte y el joven valor cordobés Manuel Quintana, que lidiarán reses de la ganadería jiennense de El Cotillo. El domingo 17, con toros de Juan Pedro Domecq, torearán Daniel Luque, David de Miranda y Manuel Román.

Público en el coso de Los Califas en la feria taurina de 2025. / Ramón Azañón

El ciclo continúa el viernes 22 de mayo con Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez, que se las verán con reses de Núñez de Tarifa, mientras que el domingo 24 de mayo, el cartel confeccionado por Lances de Futuro incluye a Juan Ortega, Pablo Aguado y, posiblemente, Alejandro Talavante. Lidiarán ganado de Domingo Hernández-Garcigrande. La corrida de rejones sería el sábado 23.

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Roca Rey pidió incluir a Lagartijo

Según las fuentes consultadas, con Morante no ha habido acuerdo debido a las fechas y Roca Rey habría puesto como condición para torear en Córdoba que se incluyera al torero local Javier Moreno Lagartijo, que protagonizó una huelga de hambre a finales de febrero, para pedir sitio en la feria, algo a lo que la empresa se ha negado. También han sonado con fuerza nombres como los de los cordobeses Julio Benítez o Rafael Reyes, que hubiera tomado la alternativa en esta feria, pero finalmente se han quedado fuera.