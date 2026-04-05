El regreso de Morante abre el telón en la Maestranza este Domingo de Resurrección: vuelve a latir la octava maravilla del mundo junto a Roca Rey y David de Miranda

Quedan horas para que las puertas de la Maestranza se abran de par en par para una de las citas más referentes de la tauromaquia: el Domingo de Resurrección. Un festejo taurino que, año tras año, se vuelve el epicentro de los aficionados del arte de Cúchares, además de ser el inicio del abono taurino sevillano.

Atrás queda una Semana Santa plena con todas las hermandades en la calle llenas de emoción entre levantás, saetas y chicotás de costero a costero de las corporaciones más toreras como San Bernardo, San Gonzalo o la Hermandad del Baratillo que desprenden torería al son de sus costaleros. Precisamente, uno de sus hermanos más emblemáticos de esta última, Morante de la Puebla se ha encomendado a la Virgen de la Caridad para su esperado regreso.

Hay una enorme expectación por la reaparición del genio de la Puebla, tras cortarse la coleta de forma improvisada el pasado 12 de octubre. A su lado estará otra máxima figura del toreo como Roca Rey y David de Miranda, el triunfador en la Feria de Abril de 2025, ante los animales de Garcigrande. Un cartel que se agotó a los pocos minutos de sacar la empresa Lances de Futuro las entradas a la venta. Será el debut de José María Garzón como empresario en la Maestranza y contará con la presencia del rey Juan Carlos. Antes, al mediodía Rubén Amón, colaborador de televisión y periodista, dará el pregón taurino a pocos metros en el Teatro Maestranza.

La reaparición de Morante, foco de la tarde

Es el gran protagonista de la tarde. Sevilla lo espera impacientemente desde que anunciara su retirada el pasado 12 de octubre, ya que la afición quedó huérfano del arte del genio de la Puebla. Prueba de ello, fue la inmensa expectación en las taquillas para ver al sevillano que agotaron las entradas de sus cuatro tardes: las tres primeras en una hora y el Corpus a los pocos días. Será el primero en abrir el telón del ruedo de la Maestranza, como en temporadas anteriores.

El año 2025 fue histórico para el diestro sevillano en el que encadenó numerosos triunfos por toda España y llevando su arte a las nuevas generaciones. A pesar de tener un concepto artista, los jóvenes le siguen por todas las plazas registrando "llenos de no hay billetes" por actuación. Es algo para admirar por el esfuerzo que hace por la tauromaquia a pesar de los problemas de salud mental que acarrea desde joven.

Lo que ha sembrado en el 2025 lo ha recogido en este inicio de 2026. El torero de la Puebla del Río se ha dejado ver en numerosas galas recogiendo premios: Medalla de Andalucía a la Cultura, los premios de la Maestranza o la oreja de Oro de RNE, entre otros. Falta conocer el estado en el que llega al albero dorado tras llegar a un acuerdo con José María Garzón a finales de enero para su reaparición.

El diestro Morante de La Puebla tras la lidia al segundo de su lote, durante el sexto festejo de abono de 2025. / Raul Caro / EFE

La preparación ha sido intensa: mucho campo, mucha espiritualidad y un invierno en Portugal para sacar lo mejor que lleva dentro. La Maestranza ha sido testigo siempre de las mejores actuaciones del genio de la Puebla, como la del pasado 1 de mayo o la faena en la que logró el rabo.

El liderazgo de Roca Rey

El peruano es uno de los grandes atractivos del abono sevillano que ya ha agotado tres tardes: Domingo de Resurrección, el viernes de preferia y el jueves de feria. Este 2026, Roca Rey vuelve a liderar las grandes ferias con nuevo apoderado. El Cóndor comienza una nueva temporada de la mano de Luis Manuel Lozano que dirigió la carrera de Daniel Luque la pasada campaña.

Tuvo una tarde muy importante de la Maestranza el pasado año con los animales de Victoriano del Río, en la que rozó la Puerta del Príncipe tras malograr su faena con la espada. En las otras tardes notó la exigencia de Sevilla tras el pique protagonizado con Morante de la Puebla en el Puerto de Santa María. Es la otra figura del toreo que devuelve la ilusión a las nuevas generaciones. Son ya once años como matador de toros y registrando triunfos en todas las plazas, además de ser un éxito taquillero para los empresarios.

Llega a la cita de este domingo tras haber triunfado en Lorca este pasado sábado, además de acumular cinco festejos y nueve orejas en este inicio de temporada.

El diestro Roca Rey sale por la Puerta del Príncipe tras cortar tres oreja en la tarde de hoy, a 20 de abril de 2024. / Joaquin Corchero / Europa Press

David de Miranda, único triunfador en la Maestranza en 2025

No por ser el menos conocido es el que menos focos atrae. El torero de Trigueros vuelve a la Maestranza por méritos propios y por el impacto que dejó en el albero del Arenal la pasada Feria de Abril. David de Miranda fue el único que consiguió salir a hombros por la Puerta del Príncipe tras una tarde imponente y soberbia llena de valor, además de demostrar su pellizco con Hojalatero en el último toro de la tarde del Parralejo.

El torero, David de Mirada, sale por la Puerta del Principe tras cortar 3 orejas, a 10 de mayo de 2025. / Europa Press

Esa tarde le cambió su carrera profesional. Volvió a subirse a ese "tren" de las ferias: muchos contratos en plazas de segunda categoría y algunas sustituciones como Málaga que le sirvió para refrendar su salida a hombros de semanas anteriores. Durante todo el verano, fue enlazando triunfos lo que le sirvió para coger el puesto en San Miguel. Volvió a expresar el toreo que lleva dentro con ese valor que le caracteriza.

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Su nueva temporada llega de la mano de Enrique Ponce. El año 2026 debe ser su año de consagración. Está acartelado en todas las ferias y en los mejores carteles con las figuras del toreo. Viene de realizar importantes faenas en Olivenza y Pozoblanco. A las 18.30 de la tarde sonarán los clarines para que comience la octava maravilla del mundo...