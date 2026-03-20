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Priego recupera los toros por San Marcos con una corrida de rejones

Para la Feria Real de septiembre, la empresa Toros y Espectáculos Hermanos Durán ya trabaja en un cartel con primeras figuras, buscando la fecha idónea para la celebración

Diego Ventura, en la terna de rejoneadores que estarán en Priego el próximo 25 de abril.

Diego Ventura, en la terna de rejoneadores que estarán en Priego el próximo 25 de abril. / CÓRDOBA

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

La empresa Toros y Espectáculos Hermanos Durán, encargada desde 2024 de la gestión del más que centenario Coso de Las Canteras de Priego, ha anunciado la celebración de un festejo de rejones coincidiendo con la Feria de San Marcos de la localidad de la Subbética.

El 25 de abril se celebrará una corrida de rejones en la que se lidiarán reses de la ganadería de Los Espartales, para Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández.

Feria de septiembre

Según señala la empresa, en los próximos días tendrá lugar la presentación oficial de un cartel que refleja su apuesta por la plaza de toros de Priego, recuperando una fecha muy taurina con un festejo en el que se han acartelado las primeras figuras del rejoneo.

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En lo que respecta a septiembre, ya se está trabajando en la composición de un cartel con primeras figuras del escalafón, barajándose en estos momentos varias fechas para su celebración, siempre coincidiendo con la Feria Real.

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