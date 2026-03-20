Toros
Priego recupera los toros por San Marcos con una corrida de rejones
Para la Feria Real de septiembre, la empresa Toros y Espectáculos Hermanos Durán ya trabaja en un cartel con primeras figuras, buscando la fecha idónea para la celebración
La empresa Toros y Espectáculos Hermanos Durán, encargada desde 2024 de la gestión del más que centenario Coso de Las Canteras de Priego, ha anunciado la celebración de un festejo de rejones coincidiendo con la Feria de San Marcos de la localidad de la Subbética.
El 25 de abril se celebrará una corrida de rejones en la que se lidiarán reses de la ganadería de Los Espartales, para Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández.
Feria de septiembre
Según señala la empresa, en los próximos días tendrá lugar la presentación oficial de un cartel que refleja su apuesta por la plaza de toros de Priego, recuperando una fecha muy taurina con un festejo en el que se han acartelado las primeras figuras del rejoneo.
En lo que respecta a septiembre, ya se está trabajando en la composición de un cartel con primeras figuras del escalafón, barajándose en estos momentos varias fechas para su celebración, siempre coincidiendo con la Feria Real.
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