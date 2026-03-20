Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro define las fechas y el número de festejos

Ya hay fechas y número de festejos para la feria taurina de Córdoba 2026. La empresa Lances de Futuro ha dado a conocer que la Feria de Nuestra Señora de la Salud se celebrará en la plaza de Los Califas en dos fines de semana del mes de mayo. Además, la novedad del abono es que contará con cinco festejos.

En concreto, los festejos tendrán lugar los días 16 y 17 de mayo, así como el 22, 23 y 24 de mayo, "reuniendo a figuras del toreo y jóvenes valores en una programación variada y atractiva" para los aficionados, según ha publicado la empresa en su página web.

José María Garzón, responsable de la empresa Lances de Futuro. / CÓRDOBA

El abono, por otra parte, estará compuesto por un total de cinco festejos, incluyendo tres corridas de toros, una novillada con picadores y un espectáculo de rejones.

Lances de Futuro presentará próximamente la composición de los carteles y todos los detalles relativos a la venta de abonos y localidades.