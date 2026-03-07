El novillero cordobés Manuel Quintana corta tres orejas en su debut con caballos en Lucena

Ganado: seis novillos de Osborne, primero y quinto devueltos por inválidos. Bien presentados y de buen juego en general, aunque muy justos de fuerzas, excepto el excelente tercero y el muy complicado sexto. Pedro Luis: estocada casi entera y caída y dos descabellos (ovación con saludos tras aviso); estocada (una oreja). Iván Rejas: estocada (dos orejas); pinchazo y entera (vuelta tras petición). Manuel Quintana: media estocada lagartijera (dos orejas); pinchazo y estocada (una oreja). Cuadrillas: José Muñoz se desmonteró tras banderillear al tercero. Plaza: Los Donceles, Lucena. Primer festejo de la séptima edición del Circuito de Novilladas de Andalucía.

El novillero cordobés Manuel Quintana, que debutaba con caballos, cortó tres orejas y salió a hombros esta tarde de la plaza de toros de Lucena, en la que se celebró el primer festejo de la séptima edición del Circuito de Novilladas de Andalucía. Junto a Quintana también abrió la puerta grande Iván Rejas, que obtuvo dos trofeos.

El peruano Pedro Luis mostró oficio con el primero, un novillo serio de Osborne y colaborador, aunque escaso de fuerza. Lo entendió el torero por ambos pitones y dejó buenos muletazos en una faena larga en la que siempre quiso agradar.

De nuevo mostró oficio y buena disposición Pedro Luis con el quinto. Trasteo largo y lleno de matices en el que el peruano dejó excelentes pasajes, principalmente por el derecho. Interpretó buenas series en las que el de Osborne galopó largo y humillado. Pedro Luis lo muleteó con verdad y guapura.

Faena intensa de Iván Rejas

Buen nivel mostró el granadino Iván Rejas con el nobletón Osborne que hizo segundo. En una labor intensa desde el principio, se mostró variado con la capa y animoso y acertado al banderillear. La faena de muleta gustó, basada en el buen pitón derecho del animal. Le aguantó varios parones de ponerle los pitones en el pecho y muleteó con vistosidad y llegando a los tendidos. Por el izquierdo, solo dos series, pero de calidad. Concluyó con ajustadas manoletinas.

Al quinto, Iván Rejas lo recibió a porta gayola y lo banderilleó con acierto, prendiéndole hasta cuatro pares. Con la muleta estuvo asentado y templado. Fue prendido por la taleguilla a la altura del gemelo izquierdo, sufriendo una aparatosa voltereta sin consecuencias. Luego siguió muleteando con buen gusto y estilo, a pesar de las dificultades del novillo.

Buena dimensión de Manuel Quintana

Intensa faena de Manuel Quintana en el novillo de su debut con caballos, un buen ejemplar de Osborne el Mirlo-40. Ya en el capote lo aprovechó Quintana, dejando varios lances antológicos. Con la muleta se acopló a la perfección, tanto por el derecho como por el izquierdo. Compone la figura muy bien Manuel y, a pesar de su juventud, torea como los elegidos. Dejó algo más de media estocada, el puntillero lo levantó y eso hizo que no se pidiera el rabo.

Una joyita resultó el sexto. Complicado a más no poder, mirón, distraído, de medias arrancadas... Pese a esto Quintana quiso y estuvo en la cara mucho más rato del que el animal merecía. Dejó algún buen lance en el saludo de capa, varios muletazos sueltos a reseñar y, sobre todo, la sensación de que hay que tenerlo en cuenta.