Montoro celebra este domingo un festival taurino con un cartel de figuras

La plaza de toros de Montoro acoge este domingo un festival taurino homenaje a El Chuli que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del momento. El cartel lo integran Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, acompañados por el joven matador cordobés Manuel Román y el novillero Pedro Montaldo. Se lidiarán reses de las ganaderías de El Pilar, Puerto de San Lorenzo, Román Sorando y Jiménez Pasquau.

Juan Rodríguez El Chuli falleció el pasado 17 de octubre de 2025. Un hombre que ha sido fundamental en la carrera de Juan Ortega y cuya vida ha transcurrido ligada al campo y a la carrera de varios toreros. Esta cita es un reconocimiento a su entrega y dedicación al mundo del toro.

El festival estaba anunciado para el pasado 15 de noviembre, pero las lluvias lo impidieron. Este domingo 22 de febrero, a las 12.00 horas, El Chuli recibirá este esperado homenaje. Las entradas están a la venta en la web lancesdefuturo.com, en la taquilla de la plaza de toros el 21 de febrero de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y el día del festejo desde las 10.00 hasta el comienzo del festejo. En Córdoba, las entradas están a la venta en Estanco y Loterías, avenida Arroyo del Moro, 9.