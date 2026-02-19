Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reestructuración gobierno localAyudas inundacionesCCFHipotecasEl tiempoExportacionesPrecio de la viviendaFútbol pirataBinter
instagramlinkedin

Toros

Montoro celebra este domingo un festival taurino con un cartel de figuras

El cartel lo integran Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manuel Román y el novillero Pedro Montaldo

Juan Ortega, en una tarde de éxito en Córdoba.

Juan Ortega, en una tarde de éxito en Córdoba. / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La plaza de toros de Montoro acoge este domingo un festival taurino homenaje a El Chuli que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del momento. El cartel lo integran Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, acompañados por el joven matador cordobés Manuel Román y el novillero Pedro Montaldo. Se lidiarán reses de las ganaderías de El Pilar, Puerto de San Lorenzo, Román Sorando y Jiménez Pasquau.

Juan Rodríguez El Chuli falleció el pasado 17 de octubre de 2025. Un hombre que ha sido fundamental en la carrera de Juan Ortega y cuya vida ha transcurrido ligada al campo y a la carrera de varios toreros. Esta cita es un reconocimiento a su entrega y dedicación al mundo del toro.

Noticias relacionadas y más

El festival estaba anunciado para el pasado 15 de noviembre, pero las lluvias lo impidieron. Este domingo 22 de febrero, a las 12.00 horas, El Chuli recibirá este esperado homenaje. Las entradas están a la venta en la web lancesdefuturo.com, en la taquilla de la plaza de toros el 21 de febrero de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, y el día del festejo desde las 10.00 hasta el comienzo del festejo. En Córdoba, las entradas están a la venta en Estanco y Loterías, avenida Arroyo del Moro, 9.

TEMAS

Tracking Pixel Contents