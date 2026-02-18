La plaza de toros de Pozoblanco ya tiene cartel para la corrida extraordinaria de primavera

La plaza de toros de Pozoblanco será escenario el próximo sábado 28 de marzo de 2026 de una gran cita taurina con motivo de la tradicional corrida extraordinaria de primavera. El festejo dará comienzo a las 18.00 horas y contará con un cartel de primer nivel que reunirá a destacadas figuras del escalafón.

Se lidiarán cuatro toros de la ganadería Domingo Hernández para los espadas Alejandro Talavante, figura número uno del escalafón, y David de Miranda, triunfador de la pasada Feria de Nuestra Señora de las Mercedes.

Además, el cartel se completa con dos novillos también de la ganadería Domingo Hernández para el novillero Manuel Quintana, anunciado como una de las grandes sensaciones de Córdoba y triunfador en Pozoblanco, que actuará acompañado de su correspondiente cuadrilla.

Fechas y formas de comprar las entradas

Este festejo se enmarca dentro del contrato para la gestión y desarrollo de los festejos taurinos anuales en la plaza de toros de Pozoblanco, que ha sido adjudicado oficialmente por el Ayuntamiento a la empresa Caído y Soledad, S.L., tras el correspondiente procedimiento abierto y tramitación urgente. La empresa será la encargada de organizar la temporada taurina 2026, con posibilidad de prórroga para 2027.

Las entradas podrán adquirirse en las taquillas de la plaza a partir del lunes 23 de marzo, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Del mismo modo, la organización ha habilitado la venta on line disponible las 24 horas a través de la web oficial torospozoblanco.com. También se ha anunciado la disponibilidad de autobuses desde Córdoba para facilitar la asistencia al evento.