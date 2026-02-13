El Círculo Taurino de Nimes homenajea 'El Cordobés' en su pueblo natal con la histórica faena de 1962 en el recuerdo

Manuel Benítez, El Cordobés, ha recibido en su pueblo natal de Palma del Río un reconocimiento del Círculo Taurino de Nimes, Francia. Charles Crepin, presidente del club taurino, ha entregado este galardón en presencia de la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo. El diestro ha comentado que se encontraba “emocionado” por este reconocimiento y que le tiene mucho cariño a Nimes y a Francia “donde he toreado mucho”. A sus 89 años, El Cordobés ha recibido el cariño de este pueblo en una ceremonia íntima en su casa museo.

En la inscripción de la medalla entregada al torero reza la siguiente inscripción Medalla Homenaje por parte del Círculo Taurino de Nimes a la trayectoria del quinto Califa del Toreo, Manuel Benítez El Cordobés. La medalla fue otorgada en el año 2017 aunque ha sido hoy cuando se ha entregado a esta figura del toreo en Palma del Río.

Crepin se ha mostrado "muy emocionado" por estar en su casa museo y se entrega al reconocimiento por aquella tarde mágica de 1962 donde Manuel Benítez El Cordobés se llevó en Nimes dos orejas, el rabo y una pata del toro que manejó magistralmente siendo el deleite de la afición francesa.

La alcaldesa ha recibido al maestro indicando que “hoy es uno de los días que van a quedar marcados en la historia de Palma del Río” acogiendo este acto “íntimo” pero que ofrece “admiración” al Califa del Toreo. Nimes es una ciudad referente del toreo francés. Nimes y Palma del Río unidas en la misma historia, por un mismo nombre y por una misma pasión” destacó la regidora palmeña destacando la figura de El Cordobés.

Con este acto se entrega la Medalla de los Fundadores de la Feria taurina de Nimes a Manuel Benítez en compañía de algunos miembros del círculo taurino y de familiares del maestro.