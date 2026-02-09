Toros
Morante es el eje del abono de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza de Sevilla
Destacan también las cuatro tardes asumidas por Andrés Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, así como el estreno de Garzón
EFE
José María Garzón, gerente de la empresa Lances de Futuro, ha presentado este lunes los carteles de la Feria de Abril y el abono de la temporada 2026 en una gala celebrada en el Cartuja Center que ha contado con la presencia de numerosos representantes de la sociedad, la cultura y el mundo taurino.
Morante de la Puebla, que asume cuatro contratos en firme con la posibilidad de cumplir un quinto en septiembre, sigue siendo la piedra angular de un abono en el que destacan también las cuatro tardes asumidas por Andrés Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, cimientos de un abono que supone el estreno de Garzón al frente de la plaza de la Maestranza.
El abono comenzará el Domingo de Resurrección, día 5 de abril, y concluirá el 30 de septiembre. El serial consta de 25 festejos divididos en 18 corridas de toros, un festejo de rejones y 6 novilladas con picadores. El ciclo continuado de festejos feriales, con dos corridas de intermedio, se iniciará el martes 14 de abril y concluirá el domingo 26 de abril con la tradicional corrida de Miura.
Los carteles presentados son los siguientes:
Domingo de Resurrección
- Domingo, 5 de abril. Domingo de Resurrección. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.
Preferia
- Sábado, 11 de abril. Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez.
- Domingo, 12 de abril. Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafa Serna y Molina.
Ciclo continuado de la Feria de Abril
- Martes, 14 de abril. Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte.
- Miércoles, 15 de abril. Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio.
- Jueves, 16 de abril. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.
- Viernes, 17 de abril. Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.
- Sábado, 18 de abril. Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano.
- Domingo, 19 de abril. Toros de Capea para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
- Lunes, 20 de abril. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo.
- Martes, 21 de abril. Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque.
- Miércoles, 22 de abril. Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.
- Jueves, 23 de abril. Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.
- Viernes, 24 de abril. Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado.
- Sábado, 25 de abril. Toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido.
- Domingo, 26 de abril. Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.
Novilladas de abono y Corpus
- Jueves, 4 de junio. Festividad del Corpus. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.
Feria de San Miguel
- Jueves, 27 de septiembre
- Viernes, 28 de septiembre. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.
- Sábado, 29 de septiembre. Toros de Jandilla para Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado.
- Domingo, 30 de septiembre. Toros de Garcigrande para Morante -si se decidiera torear en San Miguel- o un torero destacado del año además de Daniel Luque y Borja Jiménez.
