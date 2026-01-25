Ladislao Rodríguez «Ladis» recibe el Premio Neptuno

El fotoperiodista y académico Ladislao Rodríguez Galán Ladis ha recibido este domingo en Priego el Premio Neptuno, que concede anualmente la peña taurina de la localidad de la Subbética.

El acto, celebrado en los jardines La Puente Nueva, ha contadocon un importante asistencia de público, así como de cargos institucionales, entre ellos el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, varios miembros de la Corporación municipal, representantes de distintas peñas de la provincia, familiares y amigos del homenajeado.

Ladislao Rodríguez junto a autoridades y asistentes al acto. / R. C. C.

El galardón, creado con el objetivo de reconocer públicamente el trabajo y la labor de aquellos profesionales que, en distintos ámbitos, se han caracterizado por la defensa y difusión de la Fiesta o han destacado en algún ámbito relacionado con la misma, se ha entregado en el transcurso del almuerzo celebrado tras la charla-coloquio en la que tomaron parte los informadores taurinos, Ángel Mendieta, Andrés Dorado y Rafael Cobo, moderados por Luis Miguel Parrado, en la que se ha analizado los cambios experimentados en la crónica taurina en el último medio siglo y la evolución de la misma, del papel al streaming.

Durante el turno de intervenciones, el propio Ladis ha agradecido la concesión del premio realizando un recorrido por su trayectoria profesional ilustrando sus sentidas palabras con un puñado de imágenes de su autoría que resumen a la perfección el sello de un apellido estrechamente ligado a la historia de la Córdoba contemporánea.