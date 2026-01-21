Morante de la Puebla volverá al ruedo de la Maestranza: el diestro pacta cuatro tardes en Sevilla

El diestro sevillano José Antonio Morante, Morante de la Puebla, volverá a hacer el paseíllo el Domingo de Resurrección, el próximo 5 de abril, junto a Roca Rey y David de Miranda en el coso de la Maestranza de Sevilla, tras anunciar su retirada el pasado 12 de octubre.

Así lo ha matizado la propia empresa a través de una nota de prensa que precisa que se habían cerrado en firme cuatro compromisos: el de Resurrección, los dos feriales y el de la corrida del Corpus dejando "un hueco libre en San Miguel, por si el maestro decidiera torear, o en su caso para un torero destacado de la temporada".

El diestro de La Puebla había tomado la decisión de retirarse del toreo el pasado 12 de octubre, al término de su actuación en la plaza de Las Ventas que se saldó con una fortísima voltereta y una emocionante faena que le iba a abrir la Puerta de Madrid por segunda vez en su trayectoria como matador.

El diestro cigarrero sintió desde el primer momento el aliento de los aficionados y de las empresas para que reconsiderara ese retiro, que se ha limitado a los meses de descanso otoñal e invernal.

José María Garzón, entonces recién nombrado empresario de la plaza de la Maestranza, acudió a Portugal a pulsar las intenciones del torero y volvió a visitarle hace algunos días en la Huerta de San Antonio, la finca de recreo que posee el torero en las orillas del Guadalquivir, publicando después una fotografía en su estado de WhatsApp en la que caminaba junto al torero con la leyenda: "Soñando...".

Las pretensiones de Garzón finalmente se han visto recompensadas con la decisión de Morante, que reforzaría así la programación del gerente de la empresa de Lances de Futuro en su estreno al frente de La Maestranza.