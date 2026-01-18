La escuela del Círculo Taurino de Córdoba inicia la temporada con una ofrenda al Cristo de los Faroles

El Círculo Taurino de Córdoba y su Escuela Taurina han celebrado en la mañana de hoy una ofrenda floral y encendido de velas al Cristo de los Faroles, en la emblemática plaza de Capuchinos, con motivo del inicio de la temporada taurina 2026, un acto que tiene lugar por primera vez en la historia.

Como han explicado desde el Círculo Taurino, el acto, cargado de solemnidad y recogimiento, ha estado protagonizado por los alumnos de la Escuela Taurina, que han acudido con el capote en mano y vestidos de manera respetuosa. Durante la ceremonia se ha rezado un Padre Nuestro y un Ave María, y cada alumno ha realizado una petición personal, depositando un clavel rojo y encendiendo una vela como símbolo de fe y esperanza.

Ofrenda floral y rezo al Cristo de los Faroles por parte de alumnos de la Escuela Taurina. / CÓRDOBA

Ceremonia

La ceremonia ha estado dirigida por los profesores José María Tejero y Manuel Casado El Hencho, acompañados por el director de la escuela, Rafael González Chiquilín, marcando de forma simbólica el comienzo de una nueva temporada para los jóvenes novilleros cordobeses.

Escuela Taurina

La Escuela Taurina del Círculo Taurino de Córdoba, presidida por Alfonso Téllez, continúa siendo un referente en la formación de jóvenes aspirantes a toreros, fomentando no solo la técnica, sino también valores como la disciplina, el respeto y la cultura taurina. Integran su equipo docente José María Tejero, Manuel Casado El Hencho y Antonio Cañero, y su alumnado está compuesto por Óscar Salcedo, Miguel Ángel de la Rosa, José María Tejero, Álvaro Cifuentes, Álvaro Villegas, Roberto Nevado, Valentina Sánchez, Andrés Lorite, Pablo Toscano, Valentina Kilmava, Juan Romo, Luis Patilla, Juan Rodríguez y Alfonso Téllez.

Un momento del acto organizado en Capuchinos. / CÓRDOBA

La plaza de Capuchinos, uno de los espacios de mayor devoción de la ciudad, acoge al Cristo de los Faroles, símbolo de fe y recogimiento para los cordobeses. Con esta ofrenda, el Círculo Taurino de Córdoba "refuerza la unión entre la tradición taurina y la espiritualidad, transmitiendo a las nuevas generaciones la importancia del respeto, la devoción y la solemnidad que acompañan a la profesión", han explicado desde la organización.