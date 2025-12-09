La asociación Puerta del Gallo organiza las primeras Jornadas Taurinas en Pozoblanco

Los próximos 11 y 12 de diciembre, el Hostal La Noriega de Pozoblanco acogerá el desarrollo de las primeras Jornadas Taurinas, organizadas por la asociación Puerta del Gallo en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Una iniciativa que pretende analizar el mundo de la tauromaquia y recuperar algunas actividades perdidas como la entrega de los premios Paquirri. Las jornadas han sido presentadas por el alcalde del municipio, Santiago Cabello, y el presidente de la asociación, Francisco Fermín Peñas.

El primer día de jornadas intentará analizar y dar una visión sobre la tauromaquia en la provincia de Córdoba y en la comarca de Los Pedroches. Para ello, se contará con la presencia del ex matador de toros Rafael González Chiquilín, el ganadero Juan Manuel Blanco, el rejoneador Juan Fernández, y los novilleros José Candela y José Antonio de Gracia. La mesa redonda estará moderada por Emilio Gómez.

Trofeos Paquirri

Un día después se entregarán los trofeos Paquirri, una iniciativa que la peña Puerta del Gallo quiere recuperar. Así, estarán presentes David de Mirada, mejor faena de la Feria de Pozoblanco 2025; Manuel Quintana, mejor novillero; y Cayetano Muñoz, mejor ganadería. Todos participarán en una mesa redonda moderada por Luis Miguel Parrado.