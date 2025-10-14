Un festival taurino en Montoro con grandes figuras en homenaje al ‘Chuli’

Este martes se ha presentado en el Molina Plaza el Festival Taurino de Montoro, que se celebrará el 15 de noviembre en la plaza de toros de la localidad. Al acto han asistido la alcaldesa María Dolores Amo; Antonio Javier Casado, primer teniente de alcalde; José María Gazcón, empresario taurino; Juan Ortega, matador de toros; y Juan El Chuli, en cuyo homenaje se organiza el festival.

Torearán Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, acompañados por el joven matador cordobés Manuel Román y el novillero Pedro Montalvo.

Durante su intervención. Garzón ha destacado que “este festival nace del cariño y la admiración que todos sentimos hacia Juan Rodríguez ‘El Chuli’. Queremos que Montoro viva una jornada de toros cargada de emoción y solidaridad”.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado que “es un orgullo para Montoro volver a acoger una cita taurina de esta categoría y, sobre todo, hacerlo con un fin tan noble y sentido para todo el pueblo”.

El torero Juan Ortega, muy vinculado a la figura de “El Chuli”, ha manifestado que es un "honor" organizar este festival. "Juan es mucho más que un amigo o un apoderado, es un padre: fue alguien que creyó en mí desde el principio. Hasta cuando las cosas no iban bien o no toreaba él nunca tuvo una mala cara, es un referente de entrega y de pasión por el toreo. Este homenaje es tan merecido como necesario”, ha aseverado.