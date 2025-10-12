Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toros

Morante se corta la coleta tras serle concedidas 2 orejas en el cuarto toro en Las Ventas

El torero se ha retirado por sorpresa este domingo 12 de octubre, en que toreaba en la tradicional corrida de la Hispanidad

Morante de la Puebla se corta la coleta tras serle concedidas dos orejas en el cuarto toro en Las Ventas.

Morante de la Puebla se corta la coleta tras serle concedidas dos orejas en el cuarto toro en Las Ventas. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Agencias

Madrid

José Antonio Morante de la Puebla se corta la coleta tras serle concedidas dos orejas en el cuarto toro en Las Ventas. El torero se ha retirado por sorpresa este domingo 12 de octubre, en que toreaba en la tradicional corrida de la Hispanidad en la plaza de toros madrileña, que se celebra con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Más información en breve.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents