Toros
Morante se corta la coleta tras serle concedidas 2 orejas en el cuarto toro en Las Ventas
El torero se ha retirado por sorpresa este domingo 12 de octubre, en que toreaba en la tradicional corrida de la Hispanidad
Agencias
Madrid
José Antonio Morante de la Puebla se corta la coleta tras serle concedidas dos orejas en el cuarto toro en Las Ventas. El torero se ha retirado por sorpresa este domingo 12 de octubre, en que toreaba en la tradicional corrida de la Hispanidad en la plaza de toros madrileña, que se celebra con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
Más información en breve.
