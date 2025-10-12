Morante se corta la coleta tras serle concedidas 2 orejas en el cuarto toro en Las Ventas

José Antonio Morante de la Puebla se corta la coleta tras serle concedidas dos orejas en el cuarto toro en Las Ventas. El torero se ha retirado por sorpresa este domingo 12 de octubre, en que toreaba en la tradicional corrida de la Hispanidad en la plaza de toros madrileña, que se celebra con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Más información en breve.