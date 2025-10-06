Toros
Talavante, Ortega, Aguado y el cordobés Manuel Román, en un festival en Montoro
El festejo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento montoreño, se celebrará en homenaje a Juan Rodríguez El Chuli
La plaza de toros de Montoro acogerá el próximo 15 de noviembre un festival taurino que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del momento.
El cartel lo componen Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, acompañados por el joven matador cordobés Manuel Román y el novillero Pedro Montalvo, que estoquearán reses de las ganaderías de Romá Sorando, El Cotillo, Jiménez Pasquau y El Cotillo.
El festival, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montoro, se celebrará en homenaje a Juan Rodríguez El Chuli como reconocimiento a su entrega y dedicación al mundo del toreo.
Con este festejo, Montoro "volverá a situarse en el centro de la actualidad taurina, ofreciendo a la afición una cita de máximo interés y categoría", según indica la empresa Lances de Futuro en un comunicado.
