Talavante, Ortega, Aguado y el cordobés Manuel Román, en un festival en Montoro

La plaza de toros de Montoro acogerá el próximo 15 de noviembre un festival taurino que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del momento.

El cartel lo componen Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, acompañados por el joven matador cordobés Manuel Román y el novillero Pedro Montalvo, que estoquearán reses de las ganaderías de Romá Sorando, El Cotillo, Jiménez Pasquau y El Cotillo.

El festival, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montoro, se celebrará en homenaje a Juan Rodríguez El Chuli como reconocimiento a su entrega y dedicación al mundo del toreo.

Con este festejo, Montoro "volverá a situarse en el centro de la actualidad taurina, ofreciendo a la afición una cita de máximo interés y categoría", según indica la empresa Lances de Futuro en un comunicado.