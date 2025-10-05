Víctor Hernández, la cara del toreo y la cruz de la cogida

Ficha del festejo Ganado: se lidiaron tres toros de Puerto de San Lorenzo (primero, segundo y sexto) y tres de Fuente Ymbro (segundo, tercero y quinto), bien presentados. Primero y segundo, nobles y con calidad por el derecho, ambos aplaudidos en el arrastre. Tercero y cuarto encastados. Quinto bronco. Sexto deslucido. Uceda Leal: media arriba, descabello y casi entera arriba (ovación con saludos); estocada entera desprendida (silencio); en el que mató por Víctor Hernández estocada entera caída (silencio). Fortes: media arriba, pinchazo y más de media arriba y dos descabellos (ovación con saludos tras aviso); estocada entera arriba (vuelta al ruedo). Víctor Hernández: estocada casi entera arriba (oreja tras aviso en el único que pudo estoquear). Incidencias: el parte médico de Víctor Hernández comunica una herida por asta de toros cara interna tercio medio pierna izquierda con una trayectoria hacia fuera de 15 centímetros que produce destrozos en musculatura gemelar. Pronóstico grave que le impide continuar la lidia. Es intervenido bajo anestesia general en la enfermería de la plaza, y posteriormente trasladado al Hospital Fraternidad Muprespa-Habana. Raúl Ruiz saludó tras banderillear al segundo. Plaza: Las Ventas de Madrid. Cuarto festejo de la Feria de Otoño, con 20.439 espectadores.

Víctor Hernández realizó el toreo más desgarrado y paseó la única oreja de una tarde en la que tanto Uceda Leal como Fortes, que dio una vuelta al ruedo, dejaron chispazos de su gran clase, aunque sin redondear faenas de triunfo a lotes desiguales de Puerto de San Lorenzo y Fuente Ymbro.

Ocasionalmente, los aficionados se ven sorprendidos por carteles realmente interesantes más allá de los nombres rutilantes de las figuras, y que reúnen a toreros que se encuentran uno o dos peldaños por debajo de tan anhelado estatus, pero que torean bastante mejor que muchos de ellos. Eso, precisamente, presagiaba la combinación de hoy en Madrid, tres toreros, en distintas situaciones, que saben torear, y muy bien, por distintos palos, y no se prodigan en exceso.

De los tres anunciados, Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández, el último fue el mejor y peor parado (ambos extremos son posibles a veces), ya que hizo el mejor torero y, posteriormente, acabó en la enfermería sin poder matar al sexto.

Hernández se hizo presente en un quite por gaoneras al segundo. Un aviso a navegantes. Y luego, en el tercero ratificó lo apuntado. Fue en la segunda mitad de la faena (brindada, por cierto, al padre de José Tomás) cuando se echó la muleta a la mano izquierda, dio el medio pecho y encandiló con naturales rotundos y de entrega máxima a un toro reservón que tuvo más movimiento que verdadera entrega. Con una verdad arrebatadora, amén del lógico riesgo. Y además, mató a la primera, aunque el toro tardó en doblar. En pago paseó una oreja de peso. Y ahí quedó su actuación, porque, lamentablemente, en un quite por tafalleras al quinto, resultó volteado y acabó en la enfermería con el gemelo izquierdo abierto. Aunque intentó salir, fue imposible.

Fortes lidia a uno de sus astados este domingo, en Las Ventas. / Borja Sanchez-Trillo / Efe

Uceda estuvo a punto de tocar pelo en el primero, un ejemplar voluminoso, noble y con un buen pitón derecho, lado por el que el madrileño cuajó momentos de gran torería, vaciando hacia dentro y componiendo con la elegancia de los elegidos. Sin embargo, el trasteo fue de más a menos, y con la espada marró.

Frente al cuarto, encastado, con mucho disparo, sin clase y venciéndose por dentro, el de Usera, claramente incómodo, no se dio coba y lo mandó pronto con los matarifes, como hizo con el deslucido sexto que estoqueó por Víctor Hernández.

Al segundo se le dieron capotazos a mansalva, y aún así, el de El Puerto embistió con entrega en la muleta de Fortes, que tuvo fogonazos de gran calidad por derechazos aunque, por un motivo o por otro, (enganchones, desigualdades, pinchazos) aquello no cuajó como debería haberlo hecho. Y en el quinto, después de la cogida a Hernández, a Fortes le costó varias tandas lograr captar la atención de los tendidos, todavía conmocionados por el contratiempo del torero madrileño. A la postre, el malagueño estuvo firme aunque sin alcanzar cotas premiables más allá de la vuelta al ruedo.