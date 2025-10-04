Toros
La terna sale por la puerta grande de Montoro en una corrida mixta
Jesuli de Torrecera corta tres orejas, Oliva Soto dos y Paulo Jorge Do Santos también firma un 'doblete' de trofeos
En la corrida de toros mixta que se ha celebrado este sábado en el coso de Montoro, con motivo de las fiestas de la Virgen del Rosario, se ha vivido una jornada taurina de categoría, con momentos para el recuerdo.
El rejoneador portugués Paulo Jorge Do Santos ha cortado dos orejas en el primero de la tarde. Después ha comparecido Jesuli de Torrecera, que ha cortado una oreja al segundo y dos orejas y vuelta al ruedo en el cuarto. Por último, Oliva Soto ha cortado una oreja en el tercero y otra en el quinto.
