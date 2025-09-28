Lea Vicens y Sebastián Fernández se reparten cuatro orejas antes de la suspensión en Pozoblanco

Lea Vicens y Sebastián Fernández han cortado dos orejas a cada uno de los toros que han podido lidiar antes de que la lluvia haya impedido el desarrollo del festejo y se haya decidido la suspensión tras la lidia del tercero. Leonardo Hernández se ha marchado de vacío tras marrar con los aceros en el primero de la tarde. Los tres toros lidiados, del hierro portugués de Pasanha, han sido manejables aunque han acusado el estado del ruedo.

Ya por la mañana había estado lloviendo en Pozoblanco aunque sin llegar a causar daño en el piso; por ello, y pese a la amenaza de lluvia y la previsión, la autoridad y los toreros han decidido celebrar el festejo que ha cerrado la feria taurina de las Mercedes de Pozoblanco. Con un cuarto de entrada en los tendidos, los tres rejoneadores han trenzado el atractivo paseíllo que precede a las corridas de rejones.

La lluvia se intesificó durante la faena. / Rafa Sánchez

Leonardo Hernández ha cabalgado con torería frente al abreplaza y ha conseguido momentos de lucimiento en banderillas pero ha marrado con el rejón de muerte, pinchando tres veces y utilizando el descabello en dos golpes. Su actuación ha sido premiada con tímidas palmas de un público frío por un ambiente que se iba tornando en desapacible.

Sebastián Fernández, durante la faena. / Rafa Sánchez

Lea Vicens ha toreado bajo la lluvia. Aún así ha realizado una buena monta y una labor acoplada con su oponente, que a la altura del tercio de banderillas se ha apagado mucho, pero un gran rejonazo le ha valido el doble trofeo. La faena ha tenido un carácter épico porque ya ha empezado a apretar la lluvia.

Sebastián Fernández, que debutaba en Pozoblanco, ha comenzado con la garrocha. El toro ha tenido buen tranco y gracias a ello ha conseguido ligar un buen tercio de banderillas. Un certero rejonazo, algo desprendido, le ha servido para cortar otros dos trofeos. Tras esta lidia, y por mutuo acuerdo con la autoridad, se ha decidido suspender la corrida por el estado del albero y el riesgo que ello supone para la integridad de las personas y de los caballos.