Solo Daniel Luque «toca pelo» en una armónica corrida

Ficha del festejo Feria de San Miguel Ganado: se lidiaron seis toros de Garcigrande, de buena presencia y con armónicas y finas hechuras. Salvo el reservón sexto, el resto dieron muchas opciones por su bravura y su calidad. Alejandro Talavante: estocada (silencio); estocada trasera tendida (silencio). Daniel Luque: estocada y dos descabellos (ovación tras aviso); media estocada (oreja). Borja Jiménez: estocada (vuelta al ruedo tras petición de oreja); estocada (ovación). La Maestranza: registró cartel de «no hay billetes» en las taquillas (12.500) espectadores.

El diestro sevillano Daniel Luque ha sido el único de la terna de este sábado en Sevilla que ha logrado pasear una oreja ante una armónica corrida de Garcigrande que, salvo el último de la tarde, dio claras opciones, con el notable comportamiento de alguno y la calidad de otros, para un triunfo redondo en una plaza tan importante como la de Sevilla.

El único trofeo de la tarde lo cortó Daniel Luque al quinto, cuyo fondo de clase parecía impensable hasta que el diestro de Gerena tomó la muleta. De salida, el toro manseó y tuvo una actitud fría que se fue convirtiendo en fijeza y entrega a medida que el sevillano le fue esperando.

La faena tuvo dos partes muy diferenciadas: una «educativa» para el animal y otra en la que Luque se recreó en sus logros, alargando el trasteo para, paulatinamente, ir ligando en el último tramo tres rotundas tandas de naturales.

Pero ese temple y ese mando en el toreo fundamental fue precisamente lo que se echó de menos en el planteamiento de Luque ante el segundo, que fue el toro de más brava entrega de la corrida, desde sus arrancadas al caballo hasta sus repetidas y descolgadas embestidas a la muleta.

Le exigió Luque sólo en la apertura por bajo del trasteo de muleta, pero no tanto en el resto ya que, ligero y sin gran trazo, no respondió al toro charro con la correspondiente hondura en lo fundamental, por mucho que aprovechara la emoción de las embestidas en los adornos y en los remates. El otro toro de evidente bravura fue el tercero, que en principio sacó un cierto temperamento de manso que acabó repitiendo unas largas y amplias embestidas que Jiménez no acabó de aprovechar.

Colocado siempre muy en corto, sin dejar aire por delante y tapándole la cara con la muleta, el de Espartinas movió más que toreó al animal, que casi estuvo a punto de desbordarle. Aun así, el rápido efecto de la estocada con que lo tumbó provocó una entusiasta petición de oreja que la presidencia denegó, no sin enfado de la masa que volvió hoy a llenar la Maestranza.

Más firme y concreto en el manejo de los engaños se vio a Jiménez con el sexto, el peor de la corrida. Con una actitud reservona y defensiva ante la que el se desenvolvió con seguridad y autoridad.

El lote de menos opciones fue el de Alejandro Talavante. A ambos les faltó un punto de energía, aunque no por ello dejaran de mostrar una notable calidad que el extremeño no aprovechó en un trabajo insulso y mecánico.