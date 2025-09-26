Quintana y De Gracia triunfan en Pozoblanco

Manuel Quintana y José Antonio de Gracia han abierto la Puerta del Gallo después de sendos triunfos en la novillada sin picadores que ha abierto la Feria de Pozoblanco. Quintana ha cortado un rabo después de ofrecer una muy buena dimensión de torero. El cordobés ha tejido una faena muy acoplada con un animal de embestida que ha entendido a la perfección porque de inicio resultaba incierta y descompuesta. Ha cuajado al animal de Zacarías Moreno por ambas manos y ha destacado por el temple y la ligazón de su labor. El pozoalbense José Antonio de Gracia ha contado con uno de los novillos con más movilidad y calidad de la tarde y se ha mostrado muy dispuesto, ligando tandas acopladas por ambas manos, con creativos remates al final de cada serie.

También ha destacado Hugo Macías, bullidor novillero valenciano, que no se ha dejado nada: porta gayola, banderillas y buena disposición. Ha pinchado y ha perdido los trofeos. Alejandro González, albaceteño, ha cortado una oreja; Álvaro Hernández, jerezano, ha obtenido una ovación y Moreno Leal, de Mont de Marsan, ha conseguido dar una vuelta al ruedo tras petición de oreja. La novillada de Zacarías Moreno ha dado buen juego en líneas generales. La plaza ha registrado un tercio de entrada.