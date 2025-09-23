David de Miranda sustituya a Manzanares en la corrida del sábado en Pozoblanco

La Plaza de Toros de Pozoblanco ha informado que David de Miranda sustituirá en la corrida de toros este sábado a José María Manzanares, que se encuentra de baja tras la lesión producida hace unos días en la feria de Murcia.

El diestro onubense compartirá cartel con Pablo Aguado y Marco Pérez en la corrida de la Feria Taurina de Pozoblanco, que se celebrará este sábado 27 de septiembre. Miranda también sustituye a Manzanares en la corrida que tenía prevista el viernes día 26 en Sevilla.

El diestro José María Manzanares ya había cancelado sus próximos compromisos del mes de septiembre por culpa de la lesión que sufrió el 15 de septiembre en Murcia, concretamente la fractura de la octava costilla izquierda. Según anunció el torero alicantino a través de las redes sociales la pasada semana, el tiempo de baja lo marcará la propia evolución de la dolencia.

El percance de Manzanares sobrevino durante la faena de muleta al primer toro de la corrida del lunes en Murcia, de Daniel Ruiz. El animal se frenó en la mitad de un derechazo, levantando al torero y tirándolo violentamente contra la arena, haciendo después por él nuevamente cuando se encontraba a merced suya. Visiblemente dolorido, el diestro se rehizo para acabar esta y su segunda faena al cuarto toro, de los que paseó una oreja de cada uno, logrando la salida a hombros junto a Juan Ortega y Borja Jiménez, que también lograron el mismo balance de dos apéndices.

Feria de Pozoblanco

La Feria Taurina de Pozoblanco comenzará el viernes 26 con la novillada sin picadores en la que actuarán los jóvenes Moreno Leal, José Antonio de Gracia, Manuel Quintana, Alejandro González, Álvaro Hernández y Hugo Masía. La nueva incorporación de David de Miranda, junto a Pablo Aguado y Marcos Pérez, conforman el cartel principal de la feria, el sábado 27. El ciclo se cerrará el domingo 28 de septiembre con la corrida de rejones, en la que están anunciados Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens.