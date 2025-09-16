Lances de Futuro descarta la corrida de toros de octubre en Córdoba e incumple así el pliego de Los Califas

Los aficionados a los toros de Córdoba se verán privados, un año más, de la tan esperada corrida de final de temporada, contemplada en el pliego de condiciones firmado entre la empresa Lances de Futuro y la sociedad propietaria del coso de Los Califas. El empresario, José María Garzón, ha descartado esta mañana la organización de una corrida en octubre, con lo que incumpliría las condiciones fijadas en el contrato que le une con los dueños de la plaza, que fue renovado en septiembre de 2024. “Nuestra intención era organizar una corrida el 12 de octubre pero hay conciertos y no podemos”, ha explicado Garzón.

Según una información publicada el pasado mes de junio en Abc, se anunciaban contactos con Morante y Roca Rey para organizar una corrida el fin de semana del 11 al 13 de octubre, intentando buscar un encaje entre la programación de conciertos de la plaza. Pero esa propuesta ya entonces parecía irrealizable porque la ocupación de la plaza con escenarios e infraestructuras de complicada gestión se sabía ya que se extendía hasta el 18 de octubre. Y a partir de esa fecha, organizar una corrida de toros con figuras es prácticamente imposible. Más allá de esta circunstancia, la promesa de organizar este festejo ya podría interpretarse como un brindis al sol puesto que la programación de conciertos se conoce desde primeros de año.

El pliego taurino de Los Califas

El pliego de condiciones de gestión de la plaza firmado por Lances de Futuro contempla la organización de tres espectáculos mayores (corridas de toros a pie o a caballo) y una novillada. Este año se han dado dos corridas en mayo y una novillada, por lo que para cumplir con la anualidad de 2025 haría falta una corrida de toros. El presidente de la sociedad propietaria, Rafael Centeno, ha expresado su voluntad de que la empresa cumpla el pliego. “Queremos tener una reunión para ver si este año se organizaría la corrida prevista para octubre, pero los espectáculos están previstos en la plaza hasta el 17 de octubre”, ha señalado Centeno, quien ha mostrado su total firmeza a la hora de exigir el cumplimiento del contrato. Hay que recordar que hasta el 17 de octubre se extiende la programación del Califa Fest, pero al día siguiente, día 18, también está anunciado el Cordobita Fest.

Preguntado sobre el hecho de que la programación de conciertos se conoce desde primeros de año y que se debía suponer que a partir del 18 era prácticamente organizar una corrida en la plaza, el presidente de la sociedad propietaria ha reconocido que “a primeros de año la empresa de los conciertos y Lances de Futuro tiene que ponerse de acuerdo en las fechas para que sea viable organizar un festejo mayor a final de temporada, y que no ocurra lo que este año”.

Centeno ha manifestado que ofrecerá como posibilidad a Lances de Futuro que se pueda organizar una corrida a primeros de la temporada próxima, antes de la Feria de Mayo, a lo que Garzón ha respondido que “yo sólo hablo del pliego y de su cumplimiento con la empresa”. De este modo, y si la sociedad propietaria obliga a Lances de Futuro a cumplir las condiciones fijadas en su acuerdo, José María Garzón debería organizar en 2026 cuatro corridas y una novillada, las tres del año en curso más la ya descartada de este año.