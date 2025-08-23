El cordobés Manuel Quintana, vencedor del 4º Memorial Iván Fandiño en Bilbao

El novillero sin picadores cordobés Manuel Quintana, de la Escuela Taurina de Córdoba y que está apoderado por Antonio Tejero, se ha proclamado ganador del 4ª Memorial Iván Fandiño, que se celebra en BIlbao.

En la final, celebrada este viernes, se lidiaron dos ejemplares de Garcigrande y dos de Victoriano del Río. Manuel Quintana cortó una oreja de su segundo y se impuso a su compañero David Gutierrez, con quien actuó mano a mano.

Manuel Quintana fue el acontecimiento de la pasada Feria de Mayo de Córdoba, donde arrebató a los aficionados con su toreo.