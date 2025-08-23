Novilleros

El cordobés Manuel Quintana, vencedor del 4º Memorial Iván Fandiño en Bilbao

Cortó una oreja y se impuso en la final del certamen

Manuel Quintana, segundo por la izquierda, con el trofeo que le acredita como vencedor en el Memorial Iván Fandiño.

El novillero sin picadores cordobés Manuel Quintana, de la Escuela Taurina de Córdoba y que está apoderado por Antonio Tejero, se ha proclamado ganador del 4ª Memorial Iván Fandiño, que se celebra en BIlbao.

En la final, celebrada este viernes, se lidiaron dos ejemplares de Garcigrande y dos de Victoriano del Río. Manuel Quintana cortó una oreja de su segundo y se impuso a su compañero David Gutierrez, con quien actuó mano a mano.

Manuel Quintana fue el acontecimiento de la pasada Feria de Mayo de Córdoba, donde arrebató a los aficionados con su toreo.

