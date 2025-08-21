Tres orejas para Emilio de Justo y una para Fortes en el cierre de Málaga

Feria de Málaga Ganadería: seis toros de El Freixo muy justos de presentación, nobles en general y faltos de raza. Emilio de Justo: de verde hoja y oro: estocada levemente caída (oreja); estocada (oreja con fuerte petición de la segunda); estocada trasera (oreja) Fortes: de rosa y oro: media estocada (ovación); estocada que hace guardia, estocada y descabello (ovación tras aviso); estocada (oreja tras aviso) La plaza: registró tres cuartos de entrada en tarde muy agradable.

Emilio de Justo ha cortado un total de tres orejas, una a cada uno de su lote, en el mano a mano en el que se enfrentaba con Fortes, que ha cortado una, por ser los dos triunfadores de las dos últimas ferias de Málaga, en el que han lidiado un encierro de El Freixo, perteneciente al diestro El Juli, que no terminó de dar el juego esperado.

Abría la tarde Emilio de Justo con un toro que perdió las manos de salida y al que pudo lancearle alguna verónica. Tras el paso por el caballo, le realizó un quite de dos chicuelinas y una media y Fortes también aprovechó su turno con dos chicuelinas, dos tafalleras y una revolera. El inicio de faena lo realizó por alto para seguir por el pitón derecho, alcanzando las cotas más altas cuando le baja la mano y se lo lleva atrás de la cadera. Por el pitón izquierdo el del Freixo no embestía igual por lo que optó por volver a la mano derecha y cerrar por manoletinas muy ajustadas.

Recibió por verónicas con rodilla en tierra muy toreras y mucho gusto al tercero de El Freixo para seguir por chicuelinas y una media. Brindó al público y comenzó con doblones por bajo, saliéndose al tercio, exigiéndole mucho al toro desde el principio. El astado no se cansaba de embestir por el pitón derecho, se iba detrás de la muleta humillando y queriéndosela comer. Por el izquierdo la embestida no era tan clara y empezó a buscar las tablas. Se rajó el de El Freixo teniendo que ir Emilio detrás. El cierre por bajo fue exquisito.

El quinto de la tarde lo brindó De Justo a Borja Ortiz, director de Asuntos Taurinos de Diputación de Málaga, y no fue una tarea fácil para el extremeño que se encontró con un toro muy reservón, que se paraba mucho e iba sin humillar a los cites. Fue a peor conforme avanzó la faena pero la firmeza y el compromiso de Emilio quedó patente y tras una estocada algo trasera cortó una oreja.

Fortes lidió en primer lugar un toro muy aquerenciado con el que apenas pudo estirarse a la verónica y que costó mucho trabajo llevar al caballo. Sí le pudo realizar un quite por tafalleras y una media. Comenzó la faena de rodillas en el tercio pasando por alto al toro para seguir toreando por el pitón derecho. Ya en pie, toreó con mucha firmeza al del Freixo que soltaba siempre la cara al final de muletazo y lo afeaba. Por el pitón izquierdo su embestida era algo más rebrincada y se quedaba más corto. Finalizó por bajo y la media estocada no fue suficiente para cortar trofeo.

Muy dispuesto salió el malagueño en el tercer toro de la tarde al que recibió con rodilla en tierra para seguir por verónicas y una media con torería. Brindó al público y se quedó en el centro del ruedo para citar al astado desde lejos por el pitón derecho, por el que basaría toda su faena. Le costaba mucho al astado del Freixo, Fortes tenía que estar tirando de él a base de tesón y firmeza. Se aburrió el animal que se fue a tablas donde el malagueño se pegó un arrimón. El mal uso de los aceros le privó cortar oreja.

Si pudimos disfrutar en el sexto de las templadas verónicas que le recetó Fortes a "Laborioso", de mano baja y meciendo el capote. Fue muy protestado el animal que puso en algún apuro a Saúl y a su cuadrilla, se venía cruzado y sin atender a los cites. Brindó a Emilio de Justo y le realizó una faena de exponer, de darlo todo ante un astado incierto que llevaba la cara alta y miraba mucho. A base de temple y paciencia, consiguió arrancarle unos naturales hondos y templados que arrancaron los olés de La Malagueta.