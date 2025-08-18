Las Canteras suma una nueva divisa ganadera a su historia

Las reses de Jean Marie Raymond regresan a la provincia de Córdoba seis años después de que en 2019 el ganadero francés lidiase en Los Califas un encierro completo de sus dos hierros (Virgen María y Santa Ana), en aquella ocasión en el primero de los festejos de la feria taurina de mayo.

Un año antes, en concreto el 25 de mayo, había debutado en el coso cordobés con un sobrero estoqueado por Julián López El Juli, por lo que la del próximo 31 de agosto en Priego será la tercera ocasión en la que los ejemplares que pastan en la Dehesa El Serrano, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla), se lidien en un coso cordobés, en esta ocasión en Las Canteras, que el pasado 7 de agosto cumplía 133 años de su inauguración.

Ha sido grande la expectación que el cartel conformado para la ocasión ha despertado entre los aficionados de la comarca, ya que junto a una ganadería muy del gusto de las figuras, harán el paseíllo Emilio de Justo y Borja Jiménez, dos de los matadores que durante buena parte de la temporada han ocupado los primeros puestos del escalafón, en estos momentos liderado por el propio Emilio de Justo, completando la terna el joven utrerano Curro Durán, que como ya ha manifestado en diversos medios, no quiere ser el «convidado de piedra» en esta importante cita.

La pasada semana, el empresario que gestiona Las Canteras, el también matador de toros Curro Durán, padre del tercero de los acartelados, se desplazaba hasta El Serrano para realizar las comprobaciones de rigor a unas semanas vistas del festejo previsto en Priego, visitando en compañía del mayoral, Andrés Tirado, el cercado en el que se encontraban las ocho reses reseñadas en un principio para el próximo 31 de agosto. Animales de muy buenas hechuras, armónicos, serios, varios de ellos incluso con trapío y peso para una plaza de categoría superior, abiertos de sementales, de variado pelaje aunque predominan los de capa negra y que, de seguir el comportamiento de sus hermanos de camada, depararán un importante éxito para los tres matadores.

De esta manera, la nómina de ganaderías que han lidiado reses en Las Canteras, entre las que se encuentran históricos hierros de la camada brava española como Miura, Saltillo, Victorino y Adolfo Martín, se incrementa con Virgen María, una joven divisa que están empezando y que quiere abrirse un hueco en este siempre complicado mundillo. No en vano, junto a su habitual presencia en exigentes plazas francesas como es el caso de Nimes, Istres, Mont-de-Marsan, Béziers o Arlés, las reses con la divisa blanca y celeste (bandera de Marsella), como recuerdo al origen y procedencia de su propietario y fundador, ya han protagonizado importantes tardes en cosos peninsulares tan señeros como La Ventas, la Real Maestranza de Sevilla, Los Califas, La Malagueta y Antequera, a los que a partir del 31 de agosto se sumará Priego, en lo que se espera sea una triunfal tarde para la historia de esta joven ganadería.