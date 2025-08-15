Grata impresión de Víctor Hernández en la Feria de Málaga

Ficha del festejo Seis toros de Juan Manuel Criado de muy buena presentación, nobles en general exceptuando el tercero, destacó el gran sexto toro, el quinto también fue un buen animal. David Galván, de soraya y azabache: media estocada y tres descabellos (ovación tras aviso); dos pinchazos y estocada baja (ovación tras aviso) Borja Jiménez, de gris perla y oro: pinchazo y estocada levemente caída (vuelta al ruedo tras leve petición); dos pinchazos, estocada y cuatro descabellos (ovación) Víctor Hernández, de obispo y oro: pinchazo y estocada (ovación); pinchazo y estocada (oreja) Saludó tras parear al tercero Yelco Álvarez. La plaza registró más de media entrada en tarde agradable.

El torero madrileño Víctor Hernández, que se presentaba en La Malagueta, ha cortado este viernes una oreja a su segundo toro, sexto de la tarde, un gran y bravo toro de Juan Manuel Criado que le permitió dejar su impronta en Málaga.

David Galván y Borja Jiménez perdieron por el fallo con los aceros una posible oreja ya que ambos estuvieron a gran altura.

El sexto toro de Criado fue un excelente animal, del que nos acordaremos a lo largo del resto de la feria, que le permitió a Víctor Hernández dejar su impronta. Estuvo muy firme, dándole distancia para lucirlo, poniéndole plana la muleta y templando la embestida.

Por el pitón izquierdo se quedaba algo más corto y descompasó al madrileño que enseguida le cogió el aire, le bajó la mano y le arrastró la muleta. Faena de muchos quilates. Cortó la única oreja del festejo.

A Víctor Hernández le tocó un toro que no le dio ninguna facilidad pero aún así se plantó de rodillas en el centro del ruedo para sacárselo por la espalda y resultar arrollado, aunque sin consecuencias. No obstante, volvió a la cara del toro y se volvió a echar de hinojos sobre la mano derecha, pitón por el cual le avisó en repetidas ocasiones el burel. Estuvo muy firme, poniéndose en el sitio y queriendo torearlo como si fuera bueno pero el de Criado no humillaba y se quedaba corto.

Reaparecía David Galván después de su cornada el pasado 6 de agosto en Coracora (Perú) y lo hacía ante un primer toro que fue protestado por falta de fuerzas y al que paró por verónicas meciendo el capote para rematar con una media.

Fue haciendo al toro hasta que en la tercera tanda con la derecha le apretó y consiguió arrancar los primeros olés. Los mejores pasajes llegaron en la primera tanda con la izquierda, naturales bajando la mano, arrastrando la muleta y llevando largo al burel. Una pena que el fallo a espadas le impidiera cortar una oreja.

No tuvo opciones Galván con el cuarto, que se vino abajo muy pronto. Lo intentó todo, por un pitón, por otro, de uno en uno, por bajo, por alto, no se quedó nada Galván que estuvo muy firme en todo momento pero el burel entraba andando y con la cara a media altura.

El quinto le permitió a Borja Jiménez conformar una faena de altos vuelos. El de Criado tuvo recorrido y mucha chispita y Borja lo aprovechó para citarlo desde el centro del ruedo, a pies juntos y sacándose la muleta por la espalda, para seguir sobre la mano derecha, bajando la mano y apretándole al toro.

Había que hacerle muy bien las cosas y estar muy firme, y Borja lo hizo. Con la mano izquierda le alargó la embestida al burel y consiguió naturales de mano muy baja y templando al toro. Quiso cerrar por manoletinas pero como no salieron muy limpias, cerró por bajo.

Volvía a La Malagueta Borja Jiménez que lidió a un toro que no tuvo una embestida franca, no humillaba. Por el izquierdo si tenía algo más de recorrido y la segunda tanda sobre este pitón fue la mejor. El público pidió la otra después un pinchazo.