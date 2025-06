Fuentes Bocanegra se va de vacío en la quinta novillada del Corpus

Ficha del festejo Ganado: Se lidiaron novillos de Murteira Grave, bien presentados. Destacaron primero y tercero. Diego Bastos: vuelta tras petición y silencio. Fuentes Bocanegra: silencio y silencio. Martín Morilla: oreja y silencio. Plaza: La Maestranza. Más de media entrada.

Martín Morilla ha sido el triunfador en la quinta novillada de abono al cortar una oreja en el tercero de la tarde y ser el que mejor impresión dejó de esta terna de novilleros. Diego Bastos dio una vuelta al ruedo en el primero de la tarde y el cordobés Fuentes Bocanegra también se fue de vacío. Murteira Grave volvía a lidiar en la Maestranza después de 33 años y la novillada estuvo bien presentada y dio un juego variado.

Diego Bastos recibió con oficio al primero de la tarde, que fue bien picado por El Patilla e hizo buena pelea en el caballo. Bastos se mostró poderoso con la muleta en las primeras series diestras haciendo sonar la música. Compuso una faena interesante que también tuvo pasajes buenos al natural con un novillo de Murteira algo tardo pero que tuvo buenas cualidades. Mató de media efectiva y dio la vuelta al ruedo.

Bastos hizo un quite providencial a su picador en el cuarto de la tarde al derribar al caballo de forma espectacular en la primera vara. El novillo manseó después en este tercio pero embistió con transmisión en el inicio de la faena de muleta. Sin embargo comenzó pronto a defenderse y pararse, limitando la faena de un dispuesto y valiente Bastos. Mató de pinchazo y estocada. Silencio.

Fuentes Bocanegra no pudo lucirse de capa en el segundo de la tarde, novillo que cumplió en el caballo pero que llegó muy aplomado a la muleta. El novillero cordobés lo intentó por ambos pitones con decisión pero no tuvo enemigo. Mató de estocada atravesada y fue silenciado.

Al quinto sí le pudo dar algunos lances ganando terreno. Fuentes Bocanegra comenzó la faena de muleta en los medios después de brindar al público, pero este fue un novillo que no se prestó mucho, faltándole clase y entrega en su embestida. El cordobés no escatimó en esfuerzo pero de nuevo no tuvo materia prima.

Martín Morilla toreó muy bien a la verónica al primero de su lote, siendo fuertemente ovacionado. El novillo de Murteira fue el más repetidor y el que embistió con más clase, aprovechándolo muy bien Morilla en las primeras series diestras. También alcanzó un alto nivel en el toreo al natural mostrando su buen concepto del toreo. Prolongó la faena y la remató con bonitos doblones. Mató de estocada fulminante y cortó una oreja.

Martín Morilla cumplió con el capote en el sexto, un novillo que tampoco se empleó en la muleta, con una embestida rebrincada y molesta que no le permitió redondear el triunfo logrado en su primero. No faltó entrega en el sevillano, que avanzada la faena logró una serie estimable por el lado derecho y estuvo por encima de su oponente. Mató de estocada.