Fuentes Bocanegra: «Si no aspirara a ser el torero de Córdoba ni me pondría»

David Gavilán Fuentes (Córdoba, 2003), Fuentes Bocanegra en los carteles por ser descendiente del histórico Bocanegra, torero cordobés de mediados del XIX, debuta este viernes en Los Califas. Ya lo reclamó en estas páginas en 2023, cuando aún no había actuado con caballos, y el sueño se ha cumplido. «Desde que debuté en Málaga con picadores he toreado seis o siete novilladas que me han hecho avanzar mucho, pero sobre todo soy una persona más madura», afirma el torero cordobés. Este año ha pasado por las plazas de Lucena, La Línea (Cádiz) y Aracena (Huelva) y «las sensaciones con el utrero cada vez son mejores, es casi un toro y el ritmo de las embestidas y la forma de afrontar los compromisos me da mucha confianza», expresa Fuentes Bocanegra.

El reto de Córdoba, acartelado con Javier Zulueta, figura de los novilleros, y con el cordobés Manuel Quintana, «es un hito importante que junto con el de Sevilla el 19 de junio puede cambiar mi situación, son dos importantes puertos de montaña vitales para mi carrera». Fuentes Bocanegra considera que «es muy importante que en compromisos como los de Los Califas y el de la Maestranza se transmita al aficionado que quiero ser torero y que se vaya generando ambiente, de ahí la importante que tiene para mí el próximo mes».

Una intensa preparación, aunque «con menos tentaderos de los que me hubiera gustado hacer», centra el día de a día de este novillero de 22 años que aspira a ser torero de Córdoba. Es por ello que responde al empresario José María Garzón acerca de la importancia que tiene para el futuro de la feria de mayo contar con toreros cordobeses: «Creo que puedo ser un referente de futuro, aspiro a querido en mi plaza; si lo viera de otra manera, si no aspirara a ser figura del toreo, no sería capaz de ponerme delante de los novillos», afirma confiado.

Fuentes Bocanegra estrenó apoderado este invierno. «Santiago Ellauri confía en mí y eso es muy importante porque es un taurino que ha dirigido la carrera de importantes figuras del toreo», afirma en la víspera de su compromiso, en el que lidiará dos reses de la ganadería jiennense de El Cotillo, donde «he tentado y me he sentido muy a gusto, por eso tengo confianza en el hierro y en el ganado».

