Una brava y seria corrida de Victoriano del Río brilla por encima de la terna

Feria de San Isidro Ganado: seis toros de Victoriano del Río, todos cinqueños, de muy hondo y serio trapío, con cuajo y generosas y astifinas cabezas, dentro de sus distintas pero buenas hechuras en general. En cuanto a juego, fue corrida de sobrada bravura, exigente en algunos casos y más templada y enclasada en otros, como la de los excelentes cuarto y sexto. Solo falló el quinto, que también tuvo calidad pero escasas fuerzas. Emilio de Justo: tres pinchazos, pinchazo hondo y descabello (silencio tras aviso); estocada desprendida (oreja). Roca Rey: pinchazo y estocada caída delantera (silencio); pinchazo, estocada perpendicular y dos descabellos (silencio tras aviso). Tomás Rufo: cuatro pinchazos y descabello (silencio tras aviso); media estocada, pinchazo y estocada trasera desprendida (vuelta al ruedo) Cuadrillas: entre las cuadrillas, Fernando Sánchez saludó tras un espectacular par de banderillas al tercero, igual que hizo en el sexto junto a su compañero Sergio Blasco. Las Ventas: decimotercer festejo de abono de la feria de San Isidro, con lleno de "no hay billetes" (22.964 espectadores) en tarde primaveral y con viento constante durante todo su desarrollo.

La brava y seria corrida que soltó hoy a Las Ventas el ganadero Victoriano del Río, exigente en algunos casos, con mucha clase en otros, sobresalió muy por encima de la terna de matadores que la lidiaron, de los que solo Emilio de Justo logró pasear una pírrica oreja de uno de los ejemplares más destacados.

Fue, por tanto, una corrida casi completa en su gran juego, a excepción de un quinto de la tarde que, renqueante de cuartos traseros, no pudo desarrollar la clase que también apuntó en sus claras embestidas. Y todo ello acompañado de un irreprochable trapío que, por su sobrado cuajo y sus serias defensas, dio aún más importancia a lo que se hiciera con ella.

Pero la terna, que puede argumentar la excusa del viento que sopló toda la tarde, no acabó de aprovechar todo lo mucho que ofrecieron los toros de la sierra madrileña, a falta casi siempre de una mayor apuesta con los que más compromiso exigieron y de un más templado y sincero toreo ante los que derrocharon calidad y profundidad en sus arrancadas.

Tomás Rufo da un pase de muleta en su faena de Las Ventas / Juanjo Martín / Efe

Uno de estos fue el cuarto, al que Emilio de Justo cortó una oreja de poco fuste cuando el toro, con 614 kilos de gran eslora, propiciaba con su nobleza y su entrega un triunfo mucho más rotundo desde que rompió hacia adelante después del castigador inicio de faena del extremeño.

La clase que, aun así, derrochó el toro por el pitón zurdo la manejó luego De Justo con muy desigual pulso y, como le sucedió con su primero, otro buen toro con el que no acabó de acoplarse, un muy escaso trazo de los pases, sin apurar en todo su recorrido las profundas embestidas en un trasteo más vistoso que asentado.

Hubo, eso sí, una limpia tanda de naturales, la más conseguida, ya en el tramo final, y también unos hondos ayudados de cierre que precedieron a la estocada que, por ser la única de la tarde al primer intento, se cantó casi como un gol en los hoy despreocupados y festivos tendidos de Las Ventas.

Pero ni con ese siempre fácil público de los viernes de feria lograron "puntuar" sus dos compañeros de cartel, aunque a Tomás Rufo se le hubiera premiado también con holgura de haber metido la espada al sexto, que fue otro de los toros de Victoriano del Río que hoy pusieron en bandeja un triunfo de clamor.

Roca Rey da un pase de muleta al segundo de su lote / Juanjo Martín / Efe

Más alto de agujas y de más descompensadas hechuras, el castaño también rompió a embestir en el último tercio con una suprema calidad que Rufo disfrutó con altibajos derivados de su desigual colocación en los cites y a la hora de embrocar las embestidas. Fueron así mejores un par de tandas, con ambas manos, en las que citó con más sinceridad y se acompasó al hondo ritmo del animal, frente a aquellas en las que se acomodó con menos compromiso en la pala del pitón, que fueron la mayoría.

En conjunto, fue el toro el que más ayudó a mantener vivo el interés de un trabajo que se jaleó desde el bullicioso y, a esas alturas, ya desmelenado tendido, con un desmedido entusiasmo que se desplomó por los desaciertos del toledano con los aceros, igual que antes había fallado con un enclasado tercero que, de tantos enganchones y tirones de la muleta, acabó desentendiéndose.

Roca Rey, la estrella del cartel y el motivador del que ya es el sexto "no hay billetes" de la feria, tuvo una actuación paradójica, pues si no quiso, o no pudo, apostar con el bravo temperamento del segundo, que no regaló así como así sus embestidas, con el endeble quinto se alargó, sin sentido, todo el tiempo que se había ahorrado con el anterior, tras provocar una sonora división de opiniones con su brindis a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, presente en un burladero del callejón.