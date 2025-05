Fuentes Bocanegra, Javier Zulueta y Manuel Quintana abren la Feria de Córdoba

La feria taurina de Córdoba comienza este viernes 23 de mayo con una novillada mixta. El cordobés Fuentes Bocanegra y Javier Zulueta lidiarán con picadores cuatro novillos de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz, y el también torero de la tierra Manuel Quintana dará cuenta de dos erales del hierro de Enrique Ponce.

Aquí tienes los detalles de los protagonistas de este primer festejo en la plaza de Los Califas de Córdoba:

Fuentes Bocanegra

El ansiado debut

Nacimiento: Córdoba. 04/09/2003. Debut con caballos: Málaga. 11/08/2023. Presentación en Córdoba: 23/05/2025. Temporada 2024: 2 novilladas y 2 orejas. Apoderado: Santiago Ellauri.

Más de lo deseable se ha hecho esperar la presentación con caballos en su ciudad de David Fuentes Bocanegra. De prestigioso linaje taurino, como delata el nombre con el que se anuncia en los carteles, Fuentes Bocanegra afronta esta temporada, en la que estrena apoderado, como la de su consolidación en el escalafón de novilleros, aspiración que cuenta con el aval de la importante evolución que ha experimentado su tauromaquia. Desde sus inicios, allá por el año 2018, en la becerrada homenaje a la mujer cordobesa, Bocanegra ha tenido el favor de numerosos aficionados cordobeses gracias a su personal concepto del toreo, asentado sobre una depurada técnica, acompañada de un valor sereno y la constante búsqueda del temple. Triunfador absoluto del certamen de novilladas de Málaga en 2022, su éxito le sirvió para debutar con caballos en La Malagueta al año siguiente, cosechando un sonoro triunfo que le situó como uno de los novilleros revelación de la temporada. Antes había hecho su presentación sin caballos en la Maestranza sevillana. En nuestra provincia, la plaza de Montoro ha sido el escenario de tardes triunfales que le permitieron abrir la puerta grande. Dos citas inminentes destacan en su calendario: la novillada del Corpus en Sevilla y la presentación ante sus paisanos el 23 de mayo.

Cartel de la Feria de Mayo 2025 de Córdoba. / CÓRDOBA

Javier Zulueta

La intemporalidad de lo clásico

Nacimiento: Sevilla. 24/05/2005. Debut con caballos: Olivenza. 03/03/2024. Presentación en Córdoba: 23/05/2025. Temporada 2024: 36 novilladas. 41 orejas y 1 rabo. Apoderado: Ramón Valencia.

A quienes creen en la predestinación no les será difícil entender el sino de Javier Zulueta. Hijo, nieto y sobrino de los alguacilillos de la Real Maestranza de Sevilla, su abuelo materno fue el célebre puntillero Lebrija. Tocado por una de esas bolitas divinas que, según el gran Rafael de Paula, rozan la cabeza de los elegidos, desde su debut en público Zulueta ha demostrado atesorar el don del toreo clásico y puro. Triunfador en el año 2023 del ciclo de novilladas de la plaza de Sevilla, su presentación con caballos en un festejo matinal en Olivenza supuso un severo toque de atención que a nadie dejó indiferente. Con un aplomo impropio de su todavía incipiente carrera, el novillero sevillano fue desgranando el pasado año una excelente campaña con triunfos en plazas como Santander, Huelva o Zaragoza, y que le permitieron auparse al segundo lugar del escalafón novilleril. Aún con el eco de su gran tarde la pasada Feria de Abril de Sevilla, mano a mano con Marco Pérez, Javier Zulueta afronta su última campaña de novillero, que concluirá con su anunciada alternativa en la feria de San Miguel de Sevilla con un cartel de campanillas junto a Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey, debutando en plazas de la importancia de Madrid o Córdoba, en las que, a buen seguro, dejará la impronta del toreo eterno.

Manuel Quintana, en un derchazo. / ARCHIVO

Manuel Quintana

La joya cordobesa

Nacimiento: Córdoba. 03/12/2005. Debut en público: Lucena. 27/02/2022. Presentación de luces en Córdoba: 23/05/2025. Temporada 2024: 12 novilladas. 18 orejas y 1 rabo. Apoderado: Antonio Tejero.

Desde su debut en público una fría mañana de febrero en la plaza de Lucena en el año 2022, Manuel Quintana ha ido enganchando a su causa a cuantos han tenido la fortuna de verlo en el ruedo. Dotado de una sensibilidad que ha sabido trasladar a su toreo, el joven novillero cordobés experimentó la pasada temporada un salto cualitativo que le ha hecho acreedor del título de «la nueva esperanza del toreo cordobés». Gracias a sus sonoros triunfos televisados por las cámaras de Canal Sur, alcanzó las semifinales del trigésimo ciclo de novilladas de Andalucía, el segundo lugar en el certamen de escuelas taurinas, y, asimismo, formó parte de la terna triunfadora del prestigioso Bolsín Taurino de La Carlota. El anuncio de su nombre es garantía de éxito en el albero... y en los tendidos, pues no en vano, pese a su corta carrera, una legión de jóvenes aficionados le siguen por todas las plazas en las que se anuncia. La actual temporada, de la mano de su apoderado el torero de plata cordobés Antonio Tejero, se presenta repleta de compromisos de envergadura, como su esperado debut de luces en la plaza de toros de Córdoba que, con seguridad, situarán a Manuel Quintana en la senda de un esperanzador debut con caballos, y una no menos ilusionante carrera taurina. Cualidades para ello no le faltan.

Ganadería de El Cotillo

Propietario: Llanos del Toro, SL. Representante: Juan Collado Ruiz. Señal: Orejisana derecha y despuntada izquierda. Finca: El Cotillo. Carboneros (Jaén). Procedencia: Jandilla. Antigüedad: 24 de junio de 2012.

La ganadería se forma en el año 2001 con base en las reses que componían el hierro de Hermanos Collado Ruiz, de origen Jandilla. Tras obtener resultados satisfactorios, ingresa en la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia en 2004. Manuel Román debutó con caballos en la plaza de Linares frente a un novillo de El Cotillo, al que le cortó las dos orejas. El 18 de julio de 2024 lidió su última novillada en la plaza de toros de Las Ventas.

Ganadería de Enrique Ponce

Propietario: Cetrina, SL. Representante: Álvaro Ponce Martínez. Señal: Horquilla en ambas. Finca: Cetrina. Navas de San Juan (Jaén). Procedencia: Juan Pedro Domecq y Díez.. Antigüedad: Aún no la ha adquirido.

Adquirida en 1993 por Enrique Ponce, máxima figura del toreo, el diestro valenciano varía el hierro y elimina todo lo anterior, formando una nueva ganadería con un lote de vacas de El Torero, otro de Hermanos Sampedro y sementales de Las Ramblas. Con los dos erales a los que se enfrentará Manuel Quintana, hace su presentación en nuestra plaza la ganadería propiedad de uno de los matadores que más predicamento ha tenido en Córdoba.