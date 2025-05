«Estoy dispuesto a hablar de la feria con los aficionados»

La empresa Lances de futuro afronta una nueva Feria de Mayo a medio camino entre la esperanza de conseguir que el público acuda al Coso de Los Califas y las críticas de un sector de la afición que reclama más festejos. José María Garzón está al frente de la adjudicataria del coso y sostiene que la feria es de lujo y que solo con la consolidación firme de la taquilla en las dos corridas y en la novillada de este año se podrá plantear un ciclo más largo. «Somos una empresa comprometida, pero no podemos plantear una feria que genere pérdidas”», afirma Garzón, quien ha presentado esta semana ocho corridas de toros para Santander, la Feria del Norte. La diferencia con Córdoba, con más población y más tradición taurina, reside en que «la gente allí llena la plaza». Pese a ello, Garzón apuesta por el optimismo; por eso «renové el pasado mes de septiembre la gestión del coso, porque soy optimista y creo que podemos relanzar esta plaza».

-¿Cómo valora la Feria taurina de Mayo 2025?

-Es una feria con dos carteles de máximas figuras, con la alternativa de un novillero cordobés que ilusiona a la afición y con una novillada con dos cordobeses también. Hay una clara apuesta por el toreo de la tierra, y luego la corrida del domingo 25 va a haber una gran explosión de gente. El 24 es un cartel muy rematado que debería registrar una buena entrada porque Borja Jiménez ha sido triunfador de la temporada del año pasado y en la reciente Feria de Abril de Sevilla; Perera viene también de dos grandes actuaciones en Sevilla y Madrid y Emilio de Justo, figura máxima indiscutible, son tres toreros de la máxima categoría.

-O sea, que el domingo se llena y el sábado habrá que ver si la gente responde.

-Hay que volcarse en la promoción de esa corrida del sábado porque es muy del gusto del aficionado y tiene un indudable atractivo. Tanto que se demandan más festejos, tanto que se reivindica, pues esa corrida es una oportunidad de demostrar que en Córdoba hay gana de toros. ¿Más toros? Ahí los tenéis.

-Lances de futuro prometió un crecimiento en el número de festejos el año pasado por estas fechas, si no ha crecido, ¿debemos entender que seguimos igual?

-Sí, seguimos igual. El año pasado se incrementó el público un día, el de Roca Rey. ¿Y el resto? Si lo vamos a ver este año igual. Juzgadlo vosotros. Cuando pase la feria lo vemos. ¿Crees que un empresario se negaría a dar más toros si va la gente a la plaza? Un empresario aspira a tener ingresos y cuantas más corridas, más ingresos, pero si la gente no va eso significa pérdidas.

-¿Tan arriesgado es presentar una feria más amplia y generar un ambiente favorable para que la feria gane prestigio?

-A las corridas que hay no acude el público, eso es un hecho. Abrir la plaza de toros de Córdoba cuesta 80.000 euros de gastos fijos. Ya no es que sea arriesgado es que se pierde dinero, si no fuera así, se podrían dar más toros. En Santander doy ocho corridas de toros porque la plaza se llena, porque va la gente. En Málaga hemos pasado de cinco a ocho y si aquí acude el público no es que doy tres, es que doy diez. Pero tenemos que entender que en Córdoba la gente solo va un día. Aun así, soy optimista porque Córdoba está mucho mejor con respecto a años anteriores y esto es poco a poco. Por eso no entiendo la queja.

-No creo que sea una queja, es el ambiente que existe acerca de que es una feria muy corta para una ciudad con el tamaño y con la tradición taurina de Córdoba. Cuando menos es chocante. ¿Por qué existen esas dificultades?

-Pues no lo sé. Pero es evidente que hacen falta toreros cordobeses. Córdoba se ha llenado cuando ha existido el tirón de toreros cordobeses. Todos recordamos la época de Finito y de Chiquilín. Ahora mismo no hay figuras cordobesas, esa es la verdad. Córdoba es muy de sus toreros, y ojalá surja un torero cordobés con fuerza. Pero insisto, que hay un cartel con mucha fuerza el sábado. Pero, no lo olvidemos, que más allá de cualquier consideración, por aquí han pasado Morante, Aguado, Talavante, Ventura, conmigo han pasado todos y no se ha llenado la plaza, pero ni mucho menos. En fin, vamos a ser optimistas.

-Le confieso que para realizar esta entrevista, he pedido a varios aficionados que me digan qué le preguntarían al empresario de Los Califas con respecto a la feria y todos coinciden en este declive de la feria, en que ha quedado en un ciclo excesivamente corto.

-Insisto, que no va la gente. Y lanzo una propuesta: cuando termine la feria estoy dispuesto a sentarme y a organizar una tertulia o con aficionados, un encuentro público, para que expongamos nuestros puntos de vista. Y debatimos, de verdad. Pero no olvidemos una cosa, que las empresas estamos para ganar dinero. Pero si pasa el 25 de mayo y he perdido 150.000 euros, pues mira qué gracia. Vamos, que desaparece la empresa.

-Y si las circunstancias son estas, ¿por qué ha renovado?

-Porque tengo la esperanza en que esto se puede levantar como ha pasado en muchos sitios. Córdoba la cogí en la pandemia, un año que iba todo muy bien va y diluvia. Hay muchos factores, pero si todos metemos el hombro la feria se va a recuperar. Y la crítica es buena, pero hay que juzgar sobre realidades, que aquí todos tenemos que colaborar, que aquí nos encontramos con personas mayores de 50 años que compran abonos destinados a los jóvenes. Luego, los paran en las puertas y se enfadan. Los abonos para jóvenes son para fomentar la afición no para que un señor se aproveche. Y eso es picaresca, eso no puede ser. Ojo, y que conste una cosa, que yo también me equivoco.

-El pliego contempla que tiene que dar un espectáculo más, ¿cuándo sería?

-Tengo pensado darlo, pero tenemos que valorar cuándo porque no es fácil. De los años que he estado se ha hecho en dos, en octubre y en septiembre. Y luego hay que ver el tema de los conciertos, que la plaza tiene muchas fechas cogidas con los conciertos.

-Los aficionados piensan igualmente que más que plaza de toros tenemos un recinto de conciertos, que al final supone ingresos para la sociedad propietaria.

-Pues eso hay que entenderlo, pero ahí no tengo nada que ver, yo tengo la plaza para dar toros.

-¿Y la idea de ofrecer algún festejo de promoción en verano como prometió al principio de su gestión?

-Ahora vamos a dar la becerrada de la mujer cordobesa, que la apoyamos también, y quiero intentar algo en verano pero no sé si respondería la gente. Alguna cosa más vamos a hacer este año, pero siempre según la disponibilidad de la plaza.

-La presentación del ganado también se criticó mucho el año pasado. ¿Cómo viene este año?

-Tengo que reconocer que ahí nos equivocamos el año pasado y ese capítulo se va a mejorar porque cometimos algunos errores.

-Finito de Córdoba es un torero maduro que está en el tramo final de su carrera, a usted le quedan cinco años en la plaza a partir de este; con esos plazos, puede retirarse y no tener opción a vestirse de torero en Córdoba, algo que podría no hacer justicia a su carrera. ¿Cree que volverá a torear en Los Califas? ¿Contará con él en los próximos años?

-Conmigo ha toreado dos años y si cuadra estará y si no, pues no. Este año no ha cuadrado.

-Cambiando de tercio, ¿optará a la gestión de la plaza de toros de Sevilla cuando termine el actual contrato de arrendamiento?

-No tengo ni idea de cómo está ese tema, no sé si seguirá la misma empresa, y como nunca ha habido concurso, pues no sé, llevan 93 años con la misma empresa. De Sevilla, a día de hoy, no puedo decir nada más.

-Ya están a la venta las entradas y los abonos, ¿cómo valora ambiente a día de hoy según las ventas?

-La venta de abonos va bien, quedan varios días, y las entradas van muy bien el domingo, pero el sábado baja mucho y es una pena, tenemos que apoyar entre todos que esa corrida con tres figuras registre una buena entrada. Tenemos luego la novillada con dos cordobeses, y a Román, que toma la alternativa. Es muy importante que los cordobeses defiendan su tradición taurina, la historia de Los Califas. El toreo es una de las señas de identidad de esta ciudad.

