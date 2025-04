"Me veo en la alternativa como en un sueño"

Manuel Román (Córdoba, 2005) está más hecho. Seguramente un vendaval ha recorrido su mente y su cuerpo en los últimos meses. El 10 de septiembre pasado anunció su retirada. Tras lograr la trayectoria más ilusionante como novillero que se ha dado en Córdoba desde los toreros surgidos en los 90 y a principios de este siglo, Román explicaba que quería dejarlo, que no se hallaba. ¿El motivo? «No lo veía claro». Ser torero no es vivir a medias. Se es o no, pero no vale ser torero a tiempo parcial, no es posible creer que en esta profesión existe lugar para los fijos discontinuos. Por eso, colgó los trastos y devolvió el vestío a la silla. Y los días empezaron a acortarse camino del invierno. Su invierno. Pero antes llegó su 19 cumpleaños, el 11 de noviembre, y la familia, que «me veía triste sin torear», le regaló un toro porque saben que «soy feliz toreando, que cada minuto que tenía después de decidir mi retirada, cogía la muleta y me ponía a entrenar de salón». Y así, el día que sumaba un guarismo más a su calendario, se jugó la vida. Y un nuevo manantial de toreo ha sustituido al anterior, que fue cegado por su propia mente. En enero anunció su vuelta.

-Se acerca mayo y afronta su alternativa. ¿Qué sensaciones tiene?

-Son sensaciones preciosas, en las que se alterna la responsabilidad con el sueño de tomar la alternativa, que es lo que he querido siempre, desde que empecé a torear... y a la vez estoy muy nervioso y concentrado.

-El próximo 25 de mayo, domingo, con toros de Domingo Hernández, Juan Ortega y Roca Rey, dos de las máximas figuras del momento, convertirán en matador de toros a Manuel Román, ¿cómo se ha fraguado esa alternativa?

-Después de decidir volver a torear hablamos con la empresa. Le pareció una buena idea y comenzamos a trabajar con el cartel, que para mí es inmejorable.

-¿Cómo es la preparación, el día a día?

-En realidad no ha cambiado nada. El día a día es el normal de un novillero que va a tomar la alternativa. Con una concentración máxima en el toreo de salón, con una intensa preparación física y yendo al campo a tentaderos todas las veces que es posible. Las mañanas son sobre todo toreo de salón, carrera y gimnasio.

-La etapa de novillero con picadores es un hándicap para todos aquellos que quieren ser toreros. Sin embargo, Manuel Román toreó muchas novilladas entre 2023 y 2024, hasta que decide cortar. ¿Cómo ha planteado el inicio de 2025 de cara a la alternativa?

-Pues he toreado en Montoro, teníamos prevista otra novillada en Cabra que se ha suspendido, vamos a Lucena y finalmente a Sevilla el 18 de mayo.

-En Montoro cortó un rabo, a Lucena va el próximo día 1 y cuando nombra Sevilla se le cambia hasta la voz, ¿cómo valora ese paso por la plaza de toros de La Maestranza, justo una semana antes del día más importante de su vida como torero?

-Con una gran ilusión, porque un triunfo allí puede lanzar de forma espectacular mi alternativa. Estoy muy mentalizado y es un auténtico reto, un escalón clave que afronto con la mayor ilusión. La novillada es de Fuente Ymbro, que es una garantía, y el cartel es muy bonito, con Aarón Palacio y con Mariscal Ruiz. Se puede pensar que es un riesgo, sí, pero es según como se mire, porque si ocurre algo importante, el ambiente con el que llegaríamos a la alternativa sería magnífico. Creo que pueden salir bien las cosas. Las figuras del toreo de todos los tiempos han asumido este tipo de retos hasta el día de antes de tomar la alternativa. Esto es muy difícil y es verdad que ahora, como en nuestro escalafón de novilleros se torea menos, puede parecer demasiado arriesgado, pero al final se suma, se coge fondo y bagaje y eso siempre es positivo.

-Y quizá se reparte la tensión. Primero piensa en Sevilla y luego en Córdoba, ¿cómo se baraja eso en su mente?

Bueno (sonríe), la mente está ocupada con Sevilla y menos en Córdoba. Es como ir partido a partido. Estoy con Sevilla, ya pensaré en Córdoba.

-En este contexto de mentalización, de visión del toreo, de asumir nuevas responsabilidades... ¿En qué ha cambiado Manuel Román?

-Me he quitado mucha presión. Antes no pensaba tanto en la forma de vivir y de disfrutar mi profesión de forma positiva, sólo era feliz en el campo y allí donde no tenía esa presión. Ahora busco encontrarme con sensaciones que me ayuden a enfocar mi forma de andar en la plaza de otra manera.

-Y qué ha empezado a buscar, como torero, en esa evolución?

-Es importante triunfar pero no quiero tener esa necesidad. Quiero antes disfrutar y sentirme, torear para mí. Cuando eso ocurre llega al tendido.

-En sus actuaciones como novillero con picadores se han destacado sus buenas condiciones, su corte de torero, pero también se ha hecho referencia a que quizá en compromisos de importancia, pongamos como ejemplo sus actuaciones en la Feria de Córdoba, no ha terminado de romper, de estar a la altura de novillos de buena condición y de cumplir con las expectativas, ¿cómo se ha visto en esas situaciones?

-La verdad es que no creo que me haya ido sin torear ningún toro bueno en compromisos importantes toreando con caballos. Puedo estar equivocado, pero no tengo esa conciencia. Es verdad que he pinchado algunos triunfos quizá por esa tensión. Y es verdad que el año pasado salí con la presión de triunfar, pensaba que la tarde no se podía escapar y eso pudo influir en el resultado final.

-¿Cuáles fueron los motivos por lo que decidió dejar de torear?

-Precisamente esa presión. Ya no tenía mi mente al cien por cien, no estaba cómodo toreando, tenía la cabeza en otras cosas y eso hace que ser torero sea imposible. Si ya es difícil conseguirlo estando plenamente centrado, si no lo estás no es posible. Tampoco en las últimas novilladas había buenos resultados en la plaza, ni disfrutaba y entonces decidí retirarme.

-La retirada se produce en septiembre justo un día antes del anuncio de renovación de la empresa Lances de Futuro al frente de Los Califas, ¿hay alguna relación entre la permanencia de la empresa y su reaparición? ¿Le han insistido para volver dada la necesidad de tener toreros de Córdoba que puedan impulsar la taquilla?

-No, en ningún caso, la decisión de retirarme es mía y la de volver también. He vuelto porque pasaban los días, pero no me ilusionaba nada, y cuando tenía una tarde libre o un momento en el día cogía un capote y una muleta y me ponía a torear de salón, que es lo que me gusta y lo que me llena. Por eso, mi familia me regaló un toro para mi cumpleaños y lo maté en el campo. Me sentí bien, lo toreé, lo maté bien y empecé a plantearme de nuevo que tenía que volver a los ruedos.

-Y el vaso de la ilusión se llenó de nuevo.

-Sí, me siento muy bien, me levanto cada mañana queriendo torear, deseando ir al campo, me veo al cien por cien, estoy más a gusto que nunca.

-También ha cambiado de apoderados, y ha pasado de estar con un taurino tan destacado como Juan Ruiz Palomares y posteriormente con una casa de primera línea como la de Carlos Zúñiga a ser acompañado por José León y Antonio Sáez, cuyo perfil es totalmente distinto. ¿Cómo es esa nueva relación?

-Con Carlos Zúñiga mantengo una buena relación y con Antonio y José pues son amigos y hasta ahora lo han hecho muy bien. La organización de varias novilladas con categoría, conseguir estar en Sevilla justo antes de la alternativa y luego cerrar el día del doctorado pues es muy positivo.

-Y de estar retirado a firmar una alternativa con el número uno, que es Roca Rey, y con otro de los grandes actuales, que es Juan Ortega, ¿no tiene término medio?

-Es la alternativa soñada, porque me hice torero viendo a Roca Rey, es la máxima figura. Y Juan Ortega es un grandioso artista. Lo veo, lo pienso y no me lo creo, me veo como algo que está en un sueño.

-¿Y después de la alternativa qué?

-Todo depende de lo que pase en Sevilla y en la alternativa. Si hay triunfos será más fácil y si no habrá que seguir luchando. Lo que tengo claro es que voy a llegar con el trabajo hecho y mi familia me respalda, quiere que sea feliz, me veo apoyado y el día de la alternativa es el día soñado.

