Ya hay cartel para la alternativa de Manuel Román en la Feria de Córdoba 2025

La empresa Lances de Futuro, que gestiona el coso de Los Califas, ha anunciado este jueves que el novillero de Córdoba Manuel Román tomará la alternativa el próximo mes de mayo en la Feria de Mayo, con Juan Ortega como padrino y Roca Rey de testigo. Los toros pertenecerán al hierro de Domingo Hernández.

La empresa ha asegurado en un comunicado que "este sin duda será uno de los grandes atractivo"s de la feria taurina cordobesa de este 2025, un abono que estará conformado por una novillada con picadores y dos corridas de toros.

El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha destacado que “este será uno de los carteles de alternativas más relevantes en esta temporada, donde dos figuras del toreo del momento le darán la alternativa a uno de los novilleros con más proyección del momento”.

Garzón ha señalado que “estamos rematando lo que será otra gran feria" para anunciar los carteles completos "en unos días”, ha indicado el empresario.

El joven novillero cordobés Manuel Román muestra una oreja conseguida en Los Califas de Córdoba, en la Feria de Mayo del año pasado. / Ramón Azañón

Vuelta a los ruedos de Manuel Román

El novillero cordobés Manuel Román anunció eñl pasado 8 de enero su vuelta a los ruedos. La noticia del regreso a la actividad taurina llegó cuatro meses después de que, de manera sorpresiva, diera a conocer que se retiraba. Entonces, anunció en redes sociales que dejaba el toreo de manera indefinida por "las circunstancias y mi moral", unos extremos que, sin duda, ya superado el joven torero.

El joven torero, una de las mayores promesas del toreo de los últimos años en Córdoba, publicó el pasado 10 de septiembre un mensaje en su cuenta de Instagram donde señalaba que "tras unos años de entrega y sacrificio a la profesión más bonita del mundo, hoy, muy apenado, anuncio que me aparto de la misma de manera indefinida".

El novillero, formado en la Escuela Taurina de Córdoba, inició su carrera en los ruedos en 2020 siendo triunfador del 2º Certamen de Becerristas de Andalucía. Desde entonces había toreado novilladas por toda España y Francia, convirtiéndose para la afición cordobesa en la mayor esperanza de contar con un gran torero local.

"Las circunstancias y mi moral"

Manuel Román no detallaba en su mensaje los motivos concretos de su renuncia, pero señalaba que "las circunstancias y mi moral no han sido capaces de remontar lo que para mí podría haber sido una temporada histórica".

El novillero agradecía en su mensaje de despedida el apoyo de la afición y de su apoderado. "Quiero agradeceros a todos el apoyo incondicional que habéis tenido siempre con el torero y la persona que escribe estas palabras, y en especial con todos los incondicionales de mi Córdoba del alma", señalaba Román.

El joven lamentaba haber llegado a este punto: "Nunca soñé que pudiera alcanzar estas cuotas de interés, y mucho menos que llegara el momento de plasmar en estas líneas el tremendo penar que siento de manera tan prematura".

Una nueva etapa

Al anunciar el pasado enero su regreso a los ruedos Manuel Román aseguró que retoma su carrera taurina "con la ilusión recuperada" y la alternativa en el horizonte, doctorado que se va a producir, como hoy se ha anunciado, en la próxima Feria de Mayo de Córdoba.

Román, que está siendo apoderado en esta nueva etapa por Antonio Sáez y José León, empresarios actualmente de la plaza de toros de Andújar, explicó que no se arrepiente de la decisión que tomó hace cuatro meses. “En esos momentos había cosas que no me gustaban a mi alrededor y en las últimas tardes no salía a la plaza al cien por cien”, explicó. Durante este tiempo, el torero ha "meditado sobre todo lo que ha pasado" y ahora "vuelvo con la ilusión recuperada”, afirmó.

Anunciado en Sevilla

El novillero cordobés hará el paseíllo en La Maestranza el domingo 18 de mayo, para enfrentarse a novillos de Fuente Ymbro con Aarón Palacios y Mariscal Ruiz de compañeros. Este será unoo de los compromisos de mayor responsabilidad que afrontará antes de sus alternativa en la Feria de Mayo de Córdoba 2025.