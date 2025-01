Manuel Román vuelve con "la ilusión recuperada" y sin descartar su alternativa este año en la Feria de Córdoba

El novillero cordobés Manuel Román, que volverá a torear esta temporada después de cuatro meses apartado de los ruedos, ha asegurado hoy que retoma su carrera taurina "con la ilusión recuperada" y la alternativa en el horizonte, que no se descarta que se produzca en la próxima Feria de Córdoba. Román, que será apoderado en esta nueva etapa por Antonio Sáez y José León, empresarios actualmente de la plaza de toros de Andújar, se marca como objetivos a corto plazo su presentación en Madrid y su regreso a la Maestranza de Sevilla.

Tras este periodo de reflexión desde que anunciara que abandonaba los ruedos por tiempo indefinido, Román ha asegurado que no se arrepiente de la decisión que tomó hace cuatro meses. “En esos momentos había cosas que no me gustaban a mi alrededor y en las últimas tardes no salía a la plaza al cien por cien”, ha explicado. Durante este tiempo, el torero ha "meditado sobre todo lo que ha pasado" y ahora "vuelvo con la ilusión recuperada”, ha afirmado.

Sobre sus nuevos mentores, el novillero cordobés ha asegurado que las tardes en las que lo han contratado como empresarios se ha sentido “muy bien tratado”. “Confío totalmente en ellos porque sé que no me van a engañar”, ha añadido.

Para anunciar esta alianza, Manuel Román ha reunido a periodistas y amigos en la ganadería de los Herederos de Eliseo Morán, en Montoro, donde ha tentado unas becerras.

Manuel Román torea con la izquierda en la pasada Feria de Mayo de Córdoba. / Manuel Murillo

"Un torero con mucha sensibilidad"

Por su parte, José León, quien también fue novillero en la década de los 90, ha destacado que “Manuel es un torero con mucha sensibilidad y al que hay que cuidar, pero no cuidar delante del toro, sino fuera de la plaza, que se sienta motivado y a gusto. Es un orgullo que se haya dirigido a nosotros”.

Respecto al transcurso de la temporada, reconoce que ellos no son “una casa fuerte, pero sí le podemos aportar cosas”. En definitiva, cree que es “un muchacho de un concepto muy puro y que cuando se cuaje, puede convertirse en el torero que Córdoba necesita”.

Entre los objetivos a corto plazo de sus nuevos apoderados está su presentación en Madrid, el regreso a Sevilla e incluso, si todo cuadra, Antonio Sáez no descarta “la alternativa en la próxima Feria de Córdoba, aunque no tenemos prisa y el tiempo dirá el camino que tomemos”.

En este sentido, Antonio no quiso anunciar dónde será la reaparición, aunque todo apunta que será en la plaza de toros de Andújar dentro de un cartel de lujo a principios de primavera.