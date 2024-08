El triunfo atenúa el calentón

Ficha del festejo: Ganado: cuatro toros de Victorino Martín para lidia a pie de presencia justa y desigual. Con juego de más a menos en la muleta segundo, tercero y sexto. El quinto, premiado con la vuelta al ruedo, noble, repetidor y con calidad. Los dos toros de rejones, de la ganadería de El Canario, nobles y manejables. Guillermo Hermoso de Mendoza (rejoneador): rejón (oreja) y rejón caído (dos orejas). Pedro Guiérrez 'El Capea': estocada trasera y tendida y un descabello (oreja) y estocada trasera y tendida (dos orejas). Borja Jiménez: estocada trasera y tendida (dos orejas) y más de media estocada trasera (oreja). Plaza: Villanueva de Córdoba. Corrida conmemorativa del 40 aniversario de la plaza. Tres cuartos de entrada en tarde calurosa.

Apenas unos segundos después de doblar el quinto de la tarde, El Niño de la Capea, mito viviente del toreo, se dirigía como una bala hasta la barrera en la que estaba Victorino Martín para comentar las sensaciones que tenía después de la faena realizada por su hijo, El Capea, a Gardacho, herrado con el 80, y de juego almibarado. "Ha tenido momentos muy buenos", decía el maestro salmantino. "No es fácil torear tan suelto y tan despacio como lo ha hecho Pedro". Y tenía razón el titular del pial de la A coronada. La faena de Pedro Gutiérrez jr a ese animal tuvo momentos de verdadero acoplamiento, de compás, de lentitud. Con algún altibajo y con sus limitaciones, El Capea supo tocar las teclas de un toro noble, que embestía humillado, con recorrido, con vibración y, sobre todo, con mucha entrega, profundidad, duración. Comenzó el torero por bajo y se lo fue sacando a los medios con ritmo y soltura. Luego, por ambas manos, como decimos, el trasteo guardó limpieza y lentitud. Soltura, a decir de Victorino, que vivió la corrida hablando a los toreros con discreción como si estuviera en un tentadero. Y en esas que Capea intentó provocar el indulto, y el ganadero, al que no le sirve un toro de tan escaso trapío, le pidió que lo matara. Entró con derechura el de Salamanca y consiguió cortar dos orejas.

Hasta ese momento, los ánimos no se calmaron del todo por el cabreo de un amplio sector de público que había sacado entrada de sombra pero su localidad estaba a pleno sol. Según fuentes de la empresa, la corrida iba a ser televisada, de ahí el horario, pero luego se desestimó la retransmisión y cuando quisieron retrasar la hora a las 19:30, la Delegación del Gobierno no lo permitió porque la demanda no se ajustaba a los plazos legales establecidos. No obstante, la empresa ha devuelto la diferencia del importe de las entradas de la sombra con respecto a las de sol a aquellos aficionados que lo han solicitado, según nos indican. Afortunadamente, la corrida ha seguido la senda del triunfo y del triunfalismo propio de este tipo de plazas y de festejos y el calentón se fue enfriando al mismo ritmo que la temperatura de la tarde.

El Capea consiguió cortar otra oreja al primero de su lote, un animal a menos en la muleta con el que no terminó de acoplarse. Y Borja Jiménez, muy dispuesto toda la tarde, sumó tres orejas, dos baratitas en su primero, y una más trabajada en el sexto, que tenía complicaciones. El sevillano, con el tercero, realizó el saludo de capa más enfibrado de la tarde, pero luego en la muleta se estrelló con un oponente que se defendía y que acortó el viaje en exceso.

Con el cierraplaza, el mejor presentado de la tarde, porfió hasta conseguir muletazos sueltos de calidad. Entendió bien al animal a mitad de faena y cuando se fue parando tiró de recursos para componer un meritorio final del trasteo al natural con los pies juntos. Algo más de media, le sirvió para cortar otra oreja.

Guillermo Hermoso de Mendoza lidió dos ejemplares de El Canario de buena presencia y manejables, aunque apagados al final del tramo de rejones. En el primero, consiguió momentos de especial lucimiento cabalgando a dos pistas. Un rejonazo certero y fulminante le valió una oreja. Con el segundo de su lote, un toro grandón y noble pero muy a menos se esforzó para poder clavar en el tercio. Excesivamente auxiliado por los banderilleros, no terminó de acoplarse, aunque consiguió un meritorio par a dos manos. Otras dos orejas le sirvieron para sumarse a una salida a hombros triunfal que templaba los ánimos de los quienes poblaron los tendidos expuestos al sol.