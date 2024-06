«La mayor virtud de 'El Cordobés' era saber calentar a la masa»

-El 6 de junio a las 20.30 horas presentará en la Diputación su particular biografía novelada de El Cordobés, que llega después de la radionovela sobre esta figura. ¿Hay diferencias entre la obra radiofónica y el libro?

-La segunda parte del libro es la proclamación de Manuel Benítez como Califa el 29 de octubre del 2002. Esta parte no la llevé a la radionovelama. Ahí aparecen personajes como el doctor Concha, Juan Machín, uno de los valedores del torero, Miguel Salcedo Hierro y Rosa Rivero, entre otros.

-¿Qué parte de la vida de 'El Cordobés' le interesaba más?

-De Manuel Benítez El Córdobés se han escrito muchos libros, pero no hay otro que cuente su vida desde la infancia, las necesidades que tuvo en la época de la posguerra, la orfandad, las limitaciones en todos los sentidos. Mi intención era detenerme en la forja de un califato.

-Quiso ser torero para comer, pero como él había muchos.

-En él coincidió la necesidad y el destino porque Manuel Benítez es un elegido, un predestinado. El mismo día que Manolete iba camino de Linares, en busca de la muerte, El Córdobés, con siete u ocho años, estaba robando mazorcas para comer en una ganadería y vio un toro y le dijo: «Eh, toro», pero el toro salió huyendo y él pensó «si a mí el toro me teme y los toreros tienen muchos millones, yo tengo que ser torero». Luego se va a Madrid y se tira de espontáneo. Un día, trabajando en la obra, le dijo a un compañero, «me voy a Francia a recoger remolacha porque aquí nos vamos a morir de hambre», pero en la cola no lo aceptaron y pensó que no servía ni para recoger remolacha y se va a las capeas hasta que aparece un personaje importantísimo en su vida, Rafael Gómez el Pipo, su apoderado, y se unen dos grandes voluntades que darían origen al mito.

-¿También ese encuentro fue providencial?

-También intervino el destino. Él fue a una cafetería de la Gran Vía en busca de un taurino que le habían dicho que le podía ayudar, pero se tuvo que marchar y antes de irse le dijo a Rafael Gómez El Pipo: «Este chico es paisano tuyo, a ver si tú le puedes echar una mano». Así se conocieron. Luego El Pipo lo llevó por los tentaderos y era un desastre, no sabía torear, la gente decía: «Rafael, tú que tanto sabes de todo, ¿cómo haces con ese maleta?» Y el decía no sabe torear pero lo coge la vaca 40 veces y se levanta con el mismo color de cara, no tiene pánico ni tiene miedo. Además, tiene un brazo izquierdo muy largo. Y eso es bueno para el toro. Con esa fe, El Pipo aguantó críticas, hasta que el muchacho empezó a destacar. Y claro, con la administración de este hombre, que era un fenómeno inventándose frases, aquello salió adelante.

-¿Es la ambición lo que define a 'El Cordobés'?

-Si la ambición es querer salir de una niñez de pobreza, sin padres ni medios económicos, él tenía ambición o pundonor o necesidad. Como El Cordobés ha habido cientos de maletillas, pero no destacaron porque no tenían su carisma. El toreo fue el único camino que se le presentó para ser algo en la vida, pero si no hubiera dado el do de pecho no hubiera pasado nada.

El mundo del toreo y la política no deberían mezclarse, pero los políticos lo mezclan todo

-¿Cuál fue su mayor virtud como torero?

-Saber calentar a la masa con un toreo que llegaba al público, un toreo totalmente diferente al de los grandes toreros del momento.

-¿Su forma de torear ha tenido continuidad?

-Con él se rompió el molde de su toreo tremendista, eso no lo hizo nadie más. Ese salto de la rana el salto de la rana que se inventó no lo ha imitado nadie.

-¿Cree que la parte rosa del final de su vida puede difuminar los logros de 'El Cordobés' como torero?

-Desde mi punto de vista, si Manolete no hubiera muerto en Linares a los 30 años estoy seguro de que no sería el mito que es. De la tragedia viene el mito. Ahora tenemos a un hombre como Benítez paseando por Las Tendillas y esa cercanía parece que le quita valor al mito cuando tendría que ser lo contrario.

-En el siglo XXI, ¿el toreo es cultura o política?

-El mundo torero es el mundo torero y la política es otra cosa y cada cual debería estar en lo suyo, no debería mezclarse, pero los políticos lo mezclan todo. Ahora tenemos al ministro de Cultura que en lugar de dedicarse a las cosas importantes de la cultura le ha dado por meterse con la fiesta nacional. Yo creo que los toros son cultura. No podemos negar que muere un animal, pero esto es cultura, claro que es cultura y eso no se puede ignorar.

-¿Si la fiesta de los desaparecen será por la oposición animalista o por los toros?

-Si los toros tienden a desaparecer es por culpa de la gente que vive del toro. Hay un problema en las ganaderías y es la bravura y la fuerza del toro, salen animales muy grandes pero sin fuerza y ver una corrida de toros ahora cuesta, es una cosa muy pesada y salvo en las plazas más importantes, eso reducirá el público.

