«La apuesta por Román se basa en la necesidad de nuevos toreros de la tierra»

La Feria taurina de Mayo comienza esta tarde con un atractivo mano a mano entre el novillero cordobés Manuel Román y el salmantino Marco Pérez. Es la novillada adelantada de un ciclo que tendrá continuidad el próximo fin de semana. José María Garzón, empresario de Los Califas a través de la empresa Lances de Futuro, mira la tarde de este sábado con la esperanza de que Román consiga erigirse en un referente para el toreo cordobés, algo muy necesario para consolidar la apuesta de este sevillano por el coso de Ciudad Jardín.

-La Feria Taurina de Córdoba de 2024 cuenta con un formato muy singular. A priori, ¿cómo valora los carteles?

-Es una feria en la que se programa una novillada anticipada como ya hicimos el año pasado porque las fechas son complicadas y consideramos que es muy importante promocionar a un torero cordobés como muestra de que queremos fomentar los valores el toreo de la tierra, ya que Román tiene mucho ambiente. Y la semana que viene anunciamos a cinco figuras máximas del toreo.

-Pero, sin duda, la gran apuesta, la base, es Román… ¿en qué medida es un riesgo?

-Es un riesgo, pero también un compromiso para que Córdoba cuente con toreros capaces de llevar gente a la plaza. Veremos si hemos acertado, pero la confianza hacia el torero cordobés que más expectación ha levantado en los últimos años está ahí.

-Sin embargo, el resultado final es una feria más corta en líneas generales que en años anteriores.

-Insisto en que tenemos una feria con cinco figuras del toreo, con Román y con Marco Pérez, que es un torero que ha levantado una gran expectación a nivel mundial, pero consideramos que el torero que quieren ver los cordobeses es Román y por eso lo hemos puesto así, también porque después de lo ocurrido el año pasado hemos considerado que debe tener otra oportunidad. A los toreros, además de oportunidades, hay que darles tiempo.

-Le hacía la pregunta porque usted prometió al principio de su gestión un progresivo aumento de espectáculos, ¿cree que será posible en próximas ediciones?

-Eso depende de la demanda del público.

-Pero ya el año pasado hubo un considerable aumento de abonos.

-A esta plaza llegamos en mínimos, y crecieron los abonos, pero la plaza venía de unas cifras muy malas. ¿Cuánta gente fue a la corrida de Finito y de Talavante del domingo? Como empresario siempre quiero dar más festejos, pero la economía es muy importante y los números tienen que cuadrar.

-¿Considera entonces que no le caben más espectáculos a la plaza de toros o mantiene la esperanza de incrementarlos?

-La apuesta de Lances de Futuro ha sido firme por la plaza en estos años. Fuimos los primeros en dar toros en la pandemia, revitalizamos la Mujer Cordobesa e incluso estuvimos a punto de dar una corrida en septiembre el año pasado y no se pudo por los conciertos, pero, claro, necesitamos la respuesta del público. Llegué en la pandemia, dimos un festejo que fue un desastre económico para la empresa. Aquel 12 de octubre de 2020 se vendieron sólo 2.800 entradas porque no se podían vender más y a partir de ahí hemos tenido muchos contratiempos. Esperamos que cambie esa tendencia. En la corrida del sábado del año pasado, que iba a haber una gran entrada, se puso a llover y tuvimos que aplazar. Se devolvieron 1.800 localidades en una corrida que iba a tener la mejor entrada desde tiempos de José Tomás. Y, ¿cómo fue la asistencia de esa tarde de domingo del año pasado? En España, que vamos camino de una dictadura, el toreo es lo más democrático que hay y todo el mundo opina, pero esto no es fácil.

-En la mesa de redacción con expertos y aficionados organizada el jueves por Diario CÓRDOBA se comentaba, además del debate de aumentar los festejos, la conveniencia de cambiar la fecha de la feria. ¿Cómo lo ve?

-Hemos organizado la feria con figuras, con amplia presencia del torero con más ambiente de Córdoba y lo presentamos todo en una gala que se celebró tres meses antes de la feria para poder trabajar con tiempo en la promoción de la misma. Nuestro esfuerzo y nuestro compromiso están ahí. Con respecto a cambiar fechas, no lo veo porque Córdoba en mayo es un gran escaparate, es el mes de la ciudad, cuando Córdoba suena en todos sitios. Pero no descarto dar toros en septiembre si el público responde.

-En la línea de la apuesta por toreros cordobeses, se le ha demandado la presencia de Fuentes Bocanegra, ¿por qué no ha entrado habiendo sitio para más novilleros?

-Fuentes Bocanegra tendrá su oportunidad. El mano a mano de Román con Marco Pérez es un cartel que tiene mucho atractivo por esa competencia. Fuentes Bocanegra debutó en una de mis plazas y tendrá su oportunidad seguro en Los Califas.

-Cambiando de tema, parece que el toreo está en un momento muy singular de ataques frontales y de defensas apasionadas. ¿Cómo valora acciones como la retirada del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministro Urtasun?

-El ministro Urtasun está prevaricando porque el fomento de la cultura taurina es una de sus competencias y retira el premio porque a él no le gusta. Me gustaría ver qué público, qué cifras mueven otros espectáculos: el toreo alcanza cifras de 4.500 millones de euros al año.

Mano a mano en Los Califas El mano a mano que se celebrará esta tarde suma la expectación que produce la presencia del cordobés Manuel Román con el gran ambiente del torero salmantino Marco Pérez, el último niño prodigio del toreo, que sólo tiene 16 años. Es un cartel que ya se ha dado en ferias muy importantes y que se repetirá debido a la competencia entre ambos. Lidiarán reses de Jandilla, encaste Domecq. ==

