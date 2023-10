En el festival taurino sin caballos celebrado este domingo en Montalbán, tras muchos años sin instalar una plaza de toros en la localidad, el público respondió magníficamente al atractivo cartel montado por el empresario Antonio Tejero. El festejo, idea del aficionado local Javier Sillero, se celebró a mediodía, casi tres horas bajo un sol de justicia, pero por lo vivido, el tremendo calor no fue obstáculo para que el público, entre los que figuraban muchísimos jóvenes, llenara la plaza hasta la bandera. Y a fe de ser sinceros el espectáculo no defraudó a nadie, porque el ganado colaboró con la entrega y el buen toreo de la terna. Toreros y toros, fusionados para hacer una jornada grande, pues si hubo éxito económico no hay que obviar el artístico que alcanzó cotas de categoría.

Como anécdota reseñar que el matador valenciano El Soro se marcó un par de solos de trompeta, muy aplaudidos, con el instrumento que le prestó la Banda del Cristo del Amor que amenizó la mañana.

Dos rabos

Dos rabos se cortaron a lo largo de la jornada. El primero fue a parar al esportón de Lagartijo, que como saben se doctoró en Córdoba en mayo del año pasado y a pesar de triunfar no ha repercutido en sumar festejos. Acaba de regresar de tierras hispanamericanas donde ha cosechado importantes triunfos y hoy, aquí en Montalban, ha confirmado que su toreo es solvente y su valor a prueba de bombas. Muy torero, desde la larga cambiada de recibo, verónicas y quites, con un toreo muy espectacular, se ganó al público de principio a fin.

El otro rabo cortado fue para el aficionado local que cerraba el festejo. Y no crean que por ser de Montalban el público ha sido generoso con el. Nada de eso. Toreó muy erguido y con buen temple, firmando una faena elegante que fue muy ovacionada. Los máximos trofeos muy de ley.

Trofeos aparte, el mejor toreo de la mañana lo realizó Julio Benítez , el Cordobés que se encuentra en un momento de dulce. Recibió a su enemigo con una larga cambiada y ya erguido le instrumentó un ramillete de verónicas, el mejor toreo de capote, que pusieron al público de pie. La faena de muleta la comenzó de rodillas y enseguida, por ambos pitones, desarrolló una labor muy torera con temple y clase, algunas veces con relajo y otras pisando un terreno inverosímil que le costó un achuchón sin dejar atrás los desplantes. Culminó con muletazos de rodillas. El pinchazo que precedió a la estocada le privó de los máximos trofeos.