La empresa Lances de Futuro ha presentado este viernes en la plaza de toros de Los Califas su nueva campaña de abonos para la temporada taurina de 2023, que tiene como reclamo una bajada del 20% de media en los paquetes de entradas, y cuyo reto es alcanzar, progresivamente, 5.000 abonados en el plazo de tres años. El empresario del coso de Ciudad Jardín, José María Garzón, ha explicado que la comercialización comienza el próximo lunes y estará activa hasta el 1 de abril. De este modo, las taquillas de la plaza de toros se abrirán todos los lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 20.30, aunque no se descarta ampliar días y horarios si la demanda es elevada, según ha expresado el empresario. A partir del 1 de abril los precios serán los habituales.

Con el título Vive la magia del toreo 2023, la nueva campaña ofrece “diversas ventajas y descuentos a los aficionados”, ha explicado Garzón, ya que aparte del citado descuento del 20%, se ofrece la posibilidad de pagar a plazos el abono y la devolución del mismo en caso de que una vez publicados los carteles no sean del interés del aficionado. Con esta estrategia de descuentos y comercialización, que Garzón ha valorado como “muy agresiva”, la empresa pretende “crear una importante base de abonados que permitan incrementar el número de festejos de la temporada en Los Califas”. Garzón no ha avanzado muchos detalles sobre la feria porque considera que es pronto aún, pero sí ha explicado que lo más probable es que en la Feria de Mayo se organicen dos corridas de toros y una novillada con caballos, aunque no ha descartado sumar un festejo más. Además ha avanzado que una de las ganaderías que estaría en el ciclo primaveral será la de Domingo Hernández, una de las más apetecidas por las primeras figuras del toreo.

Una de las variables que se incorporan este año a la feria es la posibilidad de que el novillero Manuel Román, que goza de una creciente expectación, actúe con picadores en la feria. Si, como declaró Román a Diario CÓRDOBA, su intención es debutar con caballos a primeros de 2023, estaría dispuesto para actuar en Córdoba con los montados, algo que Garzón ha considerado como “muy positivo” porque “necesitamos toreros de Córdoba para sumar aficionados”. Es más, el empresario ha apuntado que no es descartable que Román pudiera estar acompañado por otro novillero local, Fuentes Bocanegra, cuyas pretensiones a día de hoy son las de debutar en Málaga en agosto, pero al que la empresa, según ha expresado el propio Garzón, podría ofrecerle debutar en Córdoba, con lo que “tendríamos a dos toreros de Córdoba en una novillada picada y fomentaríamos una competencia que siempre es buena para el aficionado y para la ciudad”. No obstante, Garzón ha sido conservador con respecto a este abanico de posibilidades pero sí ha quedado patente que le gustaría contar con ese duelo en mayo si fuera posible y los dos jóvenes toreros estuvieran en disposición.

El empresario ha destacado además que esta apuesta por los toreros de la tierra se complementa con la ampliación del tendido joven, que pasa de 500 localidades a 1.000, ya que en 2022 se agotaron estas entradas y “creemos que la imagen de la plaza llena de personas que representan el futuro de la afición es muy positiva y debemos apostar por ello”.

Navidad en Los Califas

El próximo día 30, a las 12.00, Lances de Futuro ha organizado en Los Califas la actividad Toreo en Navidad, mediante la que se desarrollará una actividad de acercamiento a la tauromaquia enfocada a las familias y en especial a los más pequeños. Durante la jornada habrá atracciones para niños, castillos hinchables, toreo de salón y visita a la plaza de toros para “que se pueda sentir de cerca la magia del toreo en unas fechas tan significativas como esta”. Este evento ya fue un éxito el año pasado y la empresa, al igual que ha hecho en otras plazas que regenta, ha decidido repetir haciendo un llamamiento a la asistencia de todo tipo de públicos.